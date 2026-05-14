Video | Escándalo en Pasto: hinchas locales invadieron la cancha para agredir a jugadores del Deportes Tolima

En el fútbol colombiano parece que las escenas de violencia en los estadios se están volviendo paisaje con las derrotas de algunos equipos, siendo el estadio La Libertad en Pasto el más reciente escenario de estas polémicas donde hinchas locales invadieron el terreno para, al parecer, agredir a los jugadores del Deportes Tolima.

Todo sucedió una vez sonó el pitazo final de un encuentro donde los tolimenses ganaron 2-0 al equipo pastuso y con un global de 3-0 avanzaron a las semifinales de la Liga BetPlay, donde se enfrentarán a Atlético Nacional, quien dejó en el camino a Internacional de Bogotá.

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Mientras en el terreno aún permanecían futbolistas del Deportes Tolima y el Deportivo Pasto, un aficionado de este último equipo ingresó a donde estaban los jugadores e intentó agredir a un integrante del cuadro visitante. Inmediatamente, los jugadores del club tolimense salieron corriendo al camerino.