Sebastián Villa no pierde la fe: “Trabajo a doble turno para estar en la Selección”

Sebastián Villa dice que todos los días se esfuerza para estar en la Selección Colombia; además, que no cierra las puertas de regresar a Boca Juniors.

Convertido en la gran figura de Independiente Rivadavia, el extremo antioqueño, en charla con TyCSports, volvió a tocar el tema de la Tricolor ante las especulaciones de estar en la prelista de jugadores que podrían ser llamados al combinado patrio que jugarán el Mundial de Norteamérica desde el próximo mes.

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De regreso al fútbol argentino luego de un breve período de ostracismo en Europa, alejado de Boca por una serie de escándalos personales, Villa aceptó la propuesta de Rivadavia para relanzar su carrera.

“Vengo hace siete años para estar en la Selección, vengo remando hace mucho tiempo y para mí la Selección lo es todo. De chico soñé con estar y jugar un Mundial. Vengo trabajando a doble turno todos los días para poder estar. Queda esperar la decisión del profe, yo sigo trabajando para poder estar”, comentó el jugador que nació en el municipio de Bello hace 29 años.