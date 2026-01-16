¡Ojo! Así quedaron las tarifas del Túnel de Oriente y peajes de Las Palmas y Santa Elena en 2026

La Gobernación de Antioquia dio a conocer las nuevas tarifas que regirán en los peajes de los que tiene jurisdicción.

Según el gobierno departamental, desde las 06:00 a.m. del sábado 17 de enero y de acuerdo a los Decretos 2026070000086 y 2026070000085, se reajustan los valores del peaje de la concesión Túnel Aburrá Oriente y el de la vía Pajarito – San Pedro de los Milagros, respectivamente.

Para la Concesión Túnel Aburrá Oriente en la Categoría 1 los valores quedaron así:

Túnel de Oriente: $26.300; Variante Palmas: $20.200; Santa Elena: $15.100.

La Gobernación de Antioquia también señaló que se mantiene la tarifa especial temporal, $7.600 categoría 1 y $9.000 categoría 2, que

tiene como únicos destinatarios a las comunidades de las veredas El Progreso y La Quiebra que cumplan con los requisitos establecidos para este efecto por las partes del contrato de concesión.

De otro lado, la Concesión Vía Láctea, en su categoría 1 quedó con su peaje Vía Pajarito – San Pedro de los Milagros con un valor de $12.900.

Según el gobierno departamental, el aumento se hará con base en el Índice de Precios al Consumidor –IPC- certificado por el DANE para el año 2025, el cual fue del 5,1%.

