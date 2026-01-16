x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¡Ojo! Así quedaron las tarifas del Túnel de Oriente y peajes de Las Palmas y Santa Elena en 2026

El aumento se hará con base en el Índice de Precios al Consumidor –IPC– certificado por el DANE para el año 2025, el cual fue del 5,1%.

  • Imagen de referencia de uno de los peajes del departament de Antioquia. Foto: Jaime Pérez Munévar
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Gobernación de Antioquia dio a conocer las nuevas tarifas que regirán en los peajes de los que tiene jurisdicción.

Según el gobierno departamental, desde las 06:00 a.m. del sábado 17 de enero y de acuerdo a los Decretos 2026070000086 y 2026070000085, se reajustan los valores del peaje de la concesión Túnel Aburrá Oriente y el de la vía Pajarito – San Pedro de los Milagros, respectivamente.

Para la Concesión Túnel Aburrá Oriente en la Categoría 1 los valores quedaron así:

Túnel de Oriente: $26.300; Variante Palmas: $20.200; Santa Elena: $15.100.

La Gobernación de Antioquia también señaló que se mantiene la tarifa especial temporal, $7.600 categoría 1 y $9.000 categoría 2, que
tiene como únicos destinatarios a las comunidades de las veredas El Progreso y La Quiebra que cumplan con los requisitos establecidos para este efecto por las partes del contrato de concesión.

De otro lado, la Concesión Vía Láctea, en su categoría 1 quedó con su peaje Vía Pajarito – San Pedro de los Milagros con un valor de $12.900.

Según el gobierno departamental, el aumento se hará con base en el Índice de Precios al Consumidor –IPC- certificado por el DANE para el año 2025, el cual fue del 5,1%.

NOTICIA EN DESARROLLO

