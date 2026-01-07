Gobierno desmonta peajes, pero delincuencia instala retenes

Mientras el Gobierno Nacional inicia la Etapa de Reversión del proyecto IP Autopistas del Caribe y el desmonte de las casetas de cobro de peaje , la delincuencia parece estar ocupando este espacio.

Y es que a comienzos de este año la ANI dio inició al proceso de reversión del corredor de carga Cartagena – Barranquilla. “Esta etapa tendrá una duración de 200 días, extendiéndose hasta el 21 de julio de 2026. Constituye un hito clave para la adecuada culminación del contrato y la transición ordenada de la infraestructura”, explicó Oscar Torres, presidente de la ANI.

Según el cronograma establecido, durante el mes de febrero de 2026 se prevé la entrega de los tramos Cartagena – Calicanto y Sao – Ternera al Distrito de Cartagena, como parte del proceso de transferencia progresiva de la infraestructura.

Entre los meses de febrero y junio de 2026, se harán recorridos técnicos conjuntos entre la ANI, el Invías, la Concesión y la Interventoría, con el propósito de realizar los inventarios de infraestructura y bienes, diligenciar los formatos correspondientes y consolidar la documentación requerida para la reversión integral del corredor y de las estaciones de peaje al Invías, prevista para el 22 de julio.

El anuncio fue celebrado por el propio presidente, Gustavo Petro, quien en la red social X anotó: “Ya no hay peaje en esta carretera. Mal negocio volver la carretera un negocio de banqueros”.