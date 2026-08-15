Gran movilización en la Telemaratón de Antioquia: más de 11.000 donaciones y cerca de $5.000 millones recaudados para damnificados del terremoto

La gran jornada de solidaridad Telemaratón #ColombiaSeLevanta culminó anoche con una recaudación de más de $4.800 millones.
Esta iniciativa, liderada por la Gobernación, movilizó el apoyo de más de 11.000 ciudadanos, empresas, fundaciones y organizaciones de todo el país.
El objetivo central de la campaña fue brindar apoyo a las familias damnificadas por el fuerte sismo ocurrido el lunes, el cual afectó gravemente a los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, además de causar daños en 90 municipios de Antioquia.