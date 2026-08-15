Gran movilización en la Telemaratón de Antioquia: más de 11.000 donaciones y cerca de $5.000 millones recaudados para damnificados del terremoto

La gran jornada de solidaridad Telemaratón #ColombiaSeLevanta culminó anoche con una recaudación de más de $4.800 millones. Esta iniciativa, liderada por la Gobernación, movilizó el apoyo de más de 11.000 ciudadanos, empresas, fundaciones y organizaciones de todo el país. El objetivo central de la campaña fue brindar apoyo a las familias damnificadas por el fuerte sismo ocurrido el lunes, el cual afectó gravemente a los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, además de causar daños en 90 municipios de Antioquia.

La totalidad de los fondos recolectados será administrada por Presentes Corporación. Esta entidad cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en la atención de desastres y la reconstrucción de comunidades afectadas. Ana Cristina Moreno Palacios, directora de Presentes Corporación, recordó que la recolección de fondos permanece habilitada en la web (presentes.co/dona) con el objetivo de respaldar la recuperación de las comunidades vulnerables. “Seguiremos activos con la campaña ‘Colombia se levanta’ porque la ayuda estructurada es fundamental para la reconstrucción. Llamamos a ciudadanos y organizaciones a mantener el apoyo constante; cada contribución es clave para que estas familias se levanten”, dijo.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, expresó su agradecimiento a los donantes diciendo: “Antioquia se une para paliar el dolor de las familias afectadas y acompañarlas en este momento difícil”, concluyendo que “Antioquia pone los hombros y ayuda a levantar a Colombia”. El evento, que mantuvo una transmisión ininterrumpida de 14 horas —desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.—, estuvo respaldada por una red de aliados estratégicos y medios de comunicación, entre ellos, EL COLOMBIANO.

Gracias al alcance masivo de las plataformas digitales se amplificó el mensaje de la campaña #ColombiaSeLevanta. FOTO Cortesía

Desde muy temprano, un diverso grupo de figuras públicas que incluyó a artistas, creadores de contenido, periodistas, actores y deportistas de alto rendimiento, se tomó los micrófonos y las pantallas de la Telemaratón para motivar la generosidad de los antioqueños y del país entero. Gracias a la resonancia de sus voces y al alcance masivo en sus plataformas digitales, estas personalidades lograron amplificar el mensaje de la campaña #ColombiaSeLevanta. A este esfuerzo colectivo se sumó también el aporte del sector empresarial: la industria ladrillera de Antioquia anunció la donación inicial de 100.000 ladrillos, una suma de insumos calculada para respaldar la reconstrucción de 200 hogares damnificados.

Más allá del material, el gremio ofreció un esquema integral de acompañamiento técnico para el diseño de viviendas en mampostería estructural sismorresistente, garantizando así una infraestructura segura y optimizando cada uno de los materiales entregados.

Balance de daños en Antioquia

Paralelamente a los esfuerzos de recaudación y solidaridad, las autoridades departamentales consolidaron el balance de los daños ocasionados por el fuerte sismo registrado el pasado 10 de agosto. El reporte oficial emitido por el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Antioquia reveló un panorama complejo en el territorio. Hasta ayer, un total de 104 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres reportaron afectaciones.En términos de vidas humanas, las autoridades informaron que lamentablemente se registró una persona fallecida en el municipio de Támesis y un total de 19 personas heridas en el departamento. Por otro lado, las pérdidas materiales en infraestructura reflejan que las viviendas y las instituciones educativas fueron las estructuras más vulnerables ante el movimiento telúrico. Las cifras oficiales consolidadas hasta la fecha detallan un impacto significativo en la infraestructura regional, contabilizando un total de 3.351 viviendas afectadas, 406 centros educativos y 219 equipamientos no habitacionales, entre los que se incluyen hoteles, casas de la cultura, estaciones de bomberos, escenarios deportivos y estaciones de policía. A este panorama se suman los daños registrados en 27 sedes hospitalarias y 27 sedes de administraciones municipales, lo que refleja la magnitud de las afectaciones en los servicios esenciales de la zona. Frente a esta situación de emergencia, el equipo técnico del Dagran ha desplegado asistencia y asesoría técnica a las localidades más afectadas para coordinar la recuperación y evaluar detalladamente los daños.

Plan de reconstrucción regional

Hasta el momento, los expertos del Dagran han llevado a cabo inspecciones técnicas en 105 viviendas, 30 centros educativos, 4 sedes hospitalarias, 5 centros religiosos y un centro penitenciario, concentrándose en 13 municipios que presentan los mayores niveles de complejidad técnica. Durante estas visitas, se entregaron recomendaciones cruciales a las autoridades locales y comunidades para orientar la toma de decisiones frente a la reconstrucción.La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, señaló que tras evaluar los daños iniciaron la fase de respuesta. Su labor desde el departamento será acompañar a los municipios en las declaratorias de calamidad o urgencia manifiesta, así como estructurar los planes de acción para que los alcaldes gestionen e inviertan recursos departamentales y nacionales. El gobernador Rendón planteó dos mecanismos de respuesta inmediata para atender los daños estructurales. El primero es el Banco de Materiales, programa ejecutado mediante la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) que entregará insumos de construcción directamente a las familias para reparar sus hogares. El segundo es un fondo de servicios enfocado en la infraestructura educativa, destinado a agilizar la adecuación y recuperación de las escuelas afectadas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas