El misterio de la niña que deambulaba sola en Amagá (Antioquia): ¿escapó de un recinto espiritual?

Entre dientes, habitantes de Amagá comentan y temen por lo que puede estar sucediendo en un recinto o centro espiritual de la vereda La Gualí. En un pueblo minero como este, del Suroeste antioqueño, donde el esoterismo y las fuerzas paranormales conviven con la fe religiosa, todos saben de él. Este sitio, a unos 15 minutos del caserío Minas, por un camino de trocha, donde suelen congregarse los trabajadores a beber licor y departir, es promocionado como creyente de José Gregorio Hernández; aseguran que el médico venezolano, declarado santo por la Iglesia católica en octubre de 2025, cura o hace milagros a través de las manos de una mujer. Aunque el misterioso claustro, incrustado en un pequeño y apacible poblado de una veintena de casas, es conocido hace más de dos décadas, tan solo el pasado 31 de agosto vino a despertar el interés de las autoridades. Entérese: La historia del falso “angeólogo” que sería un abusador sexual en serie en Medellín Ese día, después de las 8:30 a.m., comenta un trabajador de la zona, se empezó a propagar el rumor del avistamiento de un supuesto duende o espanto. En un abrir y cerrar de ojos, un compañero suyo, en medio del intenso sol, vio una supuesta sombra hacia el oriente, en medio de matorrales, caminando entre la tierra. Unos 200 metros abajo, en la gruta de una virgen, los vecinos se percataron de que se trataba de una niña, de unos 13 o 14 años, sola, nunca antes vista por la zona, con la mirada perdida y su ropa rota y sucia. Al menos, dos o tres personas la abordaron para saber quién era. La sorpresa fue mayor cuando no supo ni su nombre ni de dónde venía. La Policía de Infancia y Adolescencia se hizo cargo de la menor. De inmediato fue llevada a un centro hospitalario cercano para que fuera valorada. Mientras las autoridades buscaban respuestas sobre la menor, y se percataban de heridas en extremidades inferiores, como marcas de ataduras, un hombre a caballo preguntó en qué lugar fue vista inicialmente la niña y qué rumbo había tomado. “Mediante la Línea 123 Mujer Antioquia de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación se conoció el caso de una menor desorientada en Amagá, y se activaron las rutas de salud, justicia y protección con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Comisaría de Familia y Medicina Legal”, reportó la Administración Departamental. Aún sin saber la procedencia de la niña, la versión de que había huido del Recinto Espiritual José Gregorio Hernández comenzó a tomar fuerza. “El hombre a caballo que la buscaba era de ese lugar, familiar de ‘La Gregoriana’”, dijo un habitante. Wilser Molina, alcalde de Amagá, distante a 40 kilómetros de Medellín, confirmó que la niña tiene 14 años de edad y que está bajo protección de una Comisaría de Familia. Aseguró que profesionales de la administración le ayudaron a superar el alto grado de desnutrición que padecía, que tenía heridas que evidenciarían un presunto maltrato físico y que pudieron constatar que sí provenía de Recinto Espiritual. “Es lo que ella dice: que allí llegó, hace una narrativa de las personas que allí viven”, afirmó el alcalde, y añadió que “no sabemos si la niña lo que tiene es, de pronto, temor de dar el nombre de su madre por el estado en que la encontramos, pero la Policía, la Registraduría, adelantan los trámites para dar con el paradero de la familia y que también tengan que responder por abandonarla”.

La Gobernación ratificó que la menor se encuentra bajo la protección de la Comisaría de Familia y que desde la Unidad de Programas Social también se ofreció un equipo sicosocial y nutricional para acompañarla.

“La Gregoriana”

“Hace 16 años vengo escuchando de ‘Marta La Gregoriana’. Dicen que es una señora que pone algodones en las heridas y que las cura”, contó el alcalde de Amagá, refiriéndose a quien es reconocida como la líder del Recinto Espiritual. El conocimiento y carisma de “La Gregoriana” trasciende a la vereda La Guali y a su actividad ‘sanadora’. En sus redes sociales se muestra como una mujer alegre, sensible, cercana y conectada con su comunidad de seguidores, más de 4.000 en Tik Tok. EL COLOMBIANO llegó hasta la finca llamada Recinto Espiritual del Doctor José Gregorio Hernández. Allí, un hombre con aspecto de campesino y dos perros bravos, que se presentó como Jorge, atendió el llamado desde el portón y no aceptó la solicitud de hablar con la señora Marta, señalada líder del sitio y quien, dijo, era su madre. Jorge insistió en que los señalamientos tienen que ver con un viejo conflicto por un lindero y una cerca que divide dos predios: “Vamos a contar luego nuestra versión”. No obstante, afirmó que “la niña no era de acá”, agregó que había comentarios que buscaban desprestigiarlos, y señaló a una empresa contigua de estar desatando ataques en redes sociales y acusarlos sin pruebas de mantener a la menor. El hombre fue enfático en defender la labor de su madre, conocida según el mismo alcalde Molina, como “Marta la gregoriana”, una aparente líder espiritual. Aseguró que al lugar llega gente de Colombia y otras partes del mundo. En medio de la conversación, el hombre saludó cordialmente a algunos campesinos que transitaban por la vía. Tomó su celular, advirtió la presencia del equipo periodístico y, tras preguntarle una vez más si la niña había escapado de ese centro gregoriano, insistió en negarse a entregar su versión.

La niña que deambulaba por La Guali, y que fue rescatada por la comunidad y la Policía en este sitio, habría caminado casi un kilómetro desde el centro espiritual donde al parecer se encontraba. Foto: Manuel Saldarriaga

La fama de la Gregoriana

Jorge, el hijo de La Gregoriana, reafirmó el reconocimiento del que goza su negocio. Incluso, aseguró que los conductores de servicio público guían a los visitantes que buscan llegar al Recinto Espiritual. En ese mismo sentido, otra habitante de la vereda habló de que llegan buses con personas que entran al lugar. Una integrante más de la comunidad comentó que alguna vez ingresó a la finca. Recordó que en la sala había varias estatuillas e imágenes de José Gregorio Hernández, velas y otros objetos religiosos. También, comentó, había una especia de hospedaje y una piscina que lucía abandonada. “Vienen a dejar personas enfermas o con maleficios. Allá supuestamente las curan”, comentó una vecina del sitio, quien también aseguró que la persona que buscaba a la niña que deambulaba ese 31 de agosto dijo que sufría esquizofrenia y estaba siendo tratada por esa enfermedad. Este diario constató que el trato que se le da a quienes llegan al Recinto Espiritual es de “pacientes”. Sin embargo, en la Secretaría de Salud de Antioquia aseguran que no existe registro de autorización del lugar para la práctica de servicios o procedimientos médicos. “Nosotros no hacemos milagros, el que los hace es Dios y el doctor José Gregorio, porque aquí viene mucha gente y se sana”, justificaron en el Recinto Espiritual.

¿Hay más niños?

Sobre la situación actual de la niña, el ICBF reportó que se recupera favorablemente y está bajo protección institucional mientras se busca a su familia y se identifican las posibles vulneraciones que habría sufrido en el lugar del que salió. Dado el estado de desnutrición en el que se encontraba, la entidad nacional le suministró bienestarina líquida como parte de la dieta. Hasta el pasado viernes 11 de septiembre ya había recuperado 2 kilos de peso, y su estado de salud era muy favorable. Al tiempo, continúa bajo observación médica y con acompañamiento psicológico y psiquiátrico, dentro del proceso de restablecimiento de derechos. El reto interinstitucional ahora es conocer la identidad de la menor y ubicar a sus familiares, lo que aún no han logrado. La Comisaría de Familia de Amagá confirmó que tiene a la menor bajo rigurosa protección en aras de evitar cualquier riego o vulneración de sus derechos. “Desde el mismo momento del conocimiento de los hechos se le han garantizado y se le han estado restableciendo y garantizando sus derechos fundamentales, tanto a la protección, la salud y la identidad”, dijo la comisaria Mariana Foronda. Mientras las autoridades protegen a la niña que deambulaba por La Guali, desorbitada, con heridas de ataduras en sus manos, y que provenía del recinto Espiritual —según el alcalde—, una vecina del lugar, quien también prefirió omitir su nombre, comentó que hace unos meses le contaron de otra niña caminando por la vereda, perdida y descalza. Ni el alcalde, ni la Gobernación, ni la Policía saben si se trata de la misma menor, encontrada el pasado 31 de agosto, o si era otra. Sin embargo, en una imagen aérea reciente, se ve una niña de vestido largo. El ICBF ratificó que se activará una alerta para investigar si en el lugar habría más niños.

En el supuesto Recinto Espiritual hay ganado, hospedaje y una piscina que luce sucia y abandonada. Foto: Manuel Saldarriaga.

”No hay denuncias”

Tanto en la Alcaldía como en la Gobernación no hay registro de denuncias formales sobre malas prácticas o procedimientos. Según el mandatario local, todo se ha quedado en comentarios de la comunidad. Entre tanto, aseguran en el mismo Recinto Espiritual, que ya la Policía ingresó en una ocasión al lugar para realizar una inspección. Pero ante el misterio, los señalamientos y las justificaciones se evidencia una preocupante falta de coordinación entre autoridades locales y departamentales. La Alcaldía cuestiona el porqué la administración seccional no ha realizado una inspección al lugar y esta responde que no ha habido denuncias oficiales para hacerlo .“Si hay un lugar donde se presume hay personas enfermas, porque están en tratamientos, pues que vaya [la Gobernación] a conocer el estado del sitio y verificar si cumple con todas las condiciones de higiene, de salubridad. ¿Pero cómo sí van a un hospital, a un establecimiento comercial, a una empresa, a hacer esos controles?”, cuestionó el alcalde Amagá. Lea más: Banda estafaba a adultos mayores de Medellín prometiéndoles deshacer falsas brujerías a cambio de plata Bloque de preguntas y respuestas