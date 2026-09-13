El misterio de la niña que deambulaba sola en Amagá (Antioquia): ¿escapó de un recinto espiritual?

Entre dientes, habitantes de Amagá comentan y temen por lo que puede estar sucediendo en un recinto o centro espiritual de la vereda La Gualí. En un pueblo minero como este, del Suroeste antioqueño, donde el esoterismo y las fuerzas paranormales conviven con la fe religiosa, todos saben de él.
Este sitio, a unos 15 minutos del caserío Minas, por un camino de trocha, donde suelen congregarse los trabajadores a beber licor y departir, es promocionado como creyente de José Gregorio Hernández; aseguran que el médico venezolano, declarado santo por la Iglesia católica en octubre de 2025, cura o hace milagros a través de las manos de una mujer.
Aunque el misterioso claustro, incrustado en un pequeño y apacible poblado de una veintena de casas, es conocido hace más de dos décadas, tan solo el pasado 31 de agosto vino a despertar el interés de las autoridades.
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Ese día, después de las 8:30 a.m., comenta un trabajador de la zona, se empezó a propagar el rumor del avistamiento de un supuesto duende o espanto. En un abrir y cerrar de ojos, un compañero suyo, en medio del intenso sol, vio una supuesta sombra hacia el oriente, en medio de matorrales, caminando entre la tierra.
Unos 200 metros abajo, en la gruta de una virgen, los vecinos se percataron de que se trataba de una niña, de unos 13 o 14 años, sola, nunca antes vista por la zona, con la mirada perdida y su ropa rota y sucia.
Al menos, dos o tres personas la abordaron para saber quién era. La sorpresa fue mayor cuando no supo ni su nombre ni de dónde venía. La Policía de Infancia y Adolescencia se hizo cargo de la menor. De inmediato fue llevada a un centro hospitalario cercano para que fuera valorada.
Mientras las autoridades buscaban respuestas sobre la menor, y se percataban de heridas en extremidades inferiores, como marcas de ataduras, un hombre a caballo preguntó en qué lugar fue vista inicialmente la niña y qué rumbo había tomado.
“Mediante la Línea 123 Mujer Antioquia de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación se conoció el caso de una menor desorientada en Amagá, y se activaron las rutas de salud, justicia y protección con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Comisaría de Familia y Medicina Legal”, reportó la Administración Departamental.
Aún sin saber la procedencia de la niña, la versión de que había huido del Recinto Espiritual José Gregorio Hernández comenzó a tomar fuerza. “El hombre a caballo que la buscaba era de ese lugar, familiar de ‘La Gregoriana’”, dijo un habitante.
Wilser Molina, alcalde de Amagá, distante a 40 kilómetros de Medellín, confirmó que la niña tiene 14 años de edad y que está bajo protección de una Comisaría de Familia. Aseguró que profesionales de la administración le ayudaron a superar el alto grado de desnutrición que padecía, que tenía heridas que evidenciarían un presunto maltrato físico y que pudieron constatar que sí provenía de Recinto Espiritual.
“Es lo que ella dice: que allí llegó, hace una narrativa de las personas que allí viven”, afirmó el alcalde, y añadió que “no sabemos si la niña lo que tiene es, de pronto, temor de dar el nombre de su madre por el estado en que la encontramos, pero la Policía, la Registraduría, adelantan los trámites para dar con el paradero de la familia y que también tengan que responder por abandonarla”.