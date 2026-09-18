¿Le gustaría viajar al espacio? Es posible: este es el precio para hacerlo en 2027

El turismo espacial empieza a aparecer en los catálogos de viajes con precios que superan los $2.000 millones. Ctrip, una de las principales plataformas de viajes de China, comenzó a comercializar una experiencia de seis días que incluye un vuelo suborbital de Virgin Galactic previsto para 2027. La oferta tiene un valor de US$760.000 por persona, que al convertirlo a una tasa cercana a $3.112 por dólar representa alrededor de $2.365 millones de pesos colombianos. Pero el pago no significa que el pasajero tenga una fecha de vuelo asegurada. La reserva debe ser confirmada posteriormente con Virgin Galactic, compañía que trabaja actualmente en los vehículos con los que espera volver a transportar turistas al espacio. Entérese: Científicos recrearon un “mini Big Bang” para estudiar cómo era la materia en los primeros instantes del universo

Así son los seis días de la experiencia para viajar al espacio en 2027

El recorrido no comienza en el puerto espacial ni termina cuando la nave regresa a tierra. La propuesta contempla varios días de actividades previas en Estados Unidos antes del vuelo. Los viajeros llegarían a Las Cruces, Nuevo México, desde donde se trasladarían a Spaceport America, instalación utilizada por Virgin Galactic para sus operaciones. El programa contempla cinco noches de alojamiento y actividades destinadas a preparar a los pasajeros para el vuelo. Entre ellas están una visita a Spaceport America, entrenamiento en una cabina simulada y un ensayo general antes del despegue. El vuelo suborbital está previsto para el quinto día. La sexta jornada corresponde al regreso. El precio anunciado por Ctrip, sin embargo, tiene varios gastos por fuera. Los tiquetes para llegar a Estados Unidos, el visado y otros consumos personales no están incluidos, por lo que el desembolso final sería superior a los $2.365 millones calculados para la experiencia. Lea más: Cómo construyeron el mapa más grande del universo que tiene más de 4.000 millones de objetos espaciales

El viaje espacial de 2027 aún está sujeto al calendario de Virgin Galactic

La venta de este paquete está relacionada con los planes de Virgin Galactic para recuperar sus vuelos comerciales durante 2027. La empresa dejó de operar la nave VSS Unity en junio de 2024, después de completar su último vuelo comercial. Desde entonces concentra sus esfuerzos en una nueva generación de vehículos, denominada Delta, con la que pretende volver a ofrecer vuelos turísticos. Por esa razón, el comprador puede realizar el depósito, pero la programación del viaje deberá ser definida posteriormente junto con Virgin Galactic. La plataforma también modificó la información que mostraba sobre las reservas. Inicialmente aparecía un contador de 681 unidades vendidas, pero después la cifra pasó a dos. Ctrip explicó que las 681 corresponden al total de pedidos registrados a nivel mundial por Virgin Galactic, mientras que las dos unidades que aparecen actualmente representan las reservas efectuadas directamente a través de su plataforma. Le puede interesar: Tras más de 10 años de búsqueda, el planeta más tenue jamás fotografiado desde la Tierra ha sido descubierto

¿Qué otras empresas preparan viajes turísticos al espacio?

La propuesta llega mientras China también desarrolla proyectos para llevar pasajeros más allá de la atmósfera. En 2024, Deep Blue Aerospace puso en preventa a través de Taobao dos billetes para un vuelo suborbital que también está previsto para 2027. El precio anunciado entonces fue de 1,5 millones de yuanes, equivalentes a unos US$211.000 en ese momento. Ese proyecto contempla un trayecto de aproximadamente 12 minutos. Después de superar la línea de Kármán, situada a 100 kilómetros de altitud, los pasajeros tendrían más de cinco minutos de ingravidez. No se vaya sin leer: Estas son las primeras imágenes del misterioso asteroide que podría ayudar a explicar cómo nació el Sistema Solar Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

La experiencia tiene una duración de seis días: incluye preparación y entrenamiento, alojamiento, el vuelo suborbital y el regreso. ¿Qué incluye el paquete para viajar al espacio en 2027? Incluye cinco noches de alojamiento, visita a Spaceport America, entrenamiento en una cabina simulada, un ensayo general y el vuelo suborbital de Virgin Galactic. ¿El viaje al espacio de Virgin Galactic ya tiene una fecha confirmada? No. Aunque el paquete se ofrece para 2027, la fecha definitiva debe ser confirmada posteriormente con Virgin Galactic.