Video | Así como Punch, tití gris rescatado en Antioquia conmueve al aferrarse a un peluche

Tras ser separado de sus padres, fue hallado y rescatado en zona rural de Rionegro, Oriente antioqueño, un tití bebé gris, a quien se le trasladó al Centro de Atención y Valoración de Cornare.

Al ser tan pequeño y a raíz de que no pudo recibir ese afecto inicial por parte de su familia nativa, desde la entidad se implementó un método de crianza asistida muy particular pero efectivo: un peluche, a quien el ejemplar se aferra de manera asombrosa y hasta tierna.

“En el momento se encuentra en un proceso de crianza asistida, en donde abraza a un peluche para poder suplir la necesidad de estar aferrado a sus padres y recibe la nutrición adecuada para su normal crecimiento y desarrollo. El objetivo es que, después de estabilizarlo y que crezca un poco más, sea aproximado a un grupo de rehabilitación para poderlo liberar nuevamente en su hábitat natural”, dijo Juan Pablo Giraldo, biólogo de Cornare.

En el video publicado por la entidad ambiental, se puede apreciar también cómo los cuidadores de este tití bebé utilizan máscaras de “mono” con el objetivo de brindarle mayor tranquilidad al pequeño individuo durante su proceso de cuidado y rehabilitación.