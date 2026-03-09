x

Video | Así como Punch, tití gris rescatado en Antioquia conmueve al aferrarse a un peluche

Según Cornare, al peluche se utiliza como un método de crianza asistido debido a la separación prematura del individuo con sus padres.

  Así luce el tití gris bebé que fue rescatado en una carretera de un municipio al Oriente de Antioquia. FOTO Cornare.
    Así luce el tití gris bebé que fue rescatado en una carretera de un municipio al Oriente de Antioquia. FOTO Cornare.
El Colombiano
El Colombiano
hace 23 minutos
bookmark

Tras ser separado de sus padres, fue hallado y rescatado en zona rural de Rionegro, Oriente antioqueño, un tití bebé gris, a quien se le trasladó al Centro de Atención y Valoración de Cornare.

Lea más: Familia de titíes cabeciblancos creció de 2 a 7 y fue liberada en Urabá

Al ser tan pequeño y a raíz de que no pudo recibir ese afecto inicial por parte de su familia nativa, desde la entidad se implementó un método de crianza asistida muy particular pero efectivo: un peluche, a quien el ejemplar se aferra de manera asombrosa y hasta tierna.

“En el momento se encuentra en un proceso de crianza asistida, en donde abraza a un peluche para poder suplir la necesidad de estar aferrado a sus padres y recibe la nutrición adecuada para su normal crecimiento y desarrollo. El objetivo es que, después de estabilizarlo y que crezca un poco más, sea aproximado a un grupo de rehabilitación para poderlo liberar nuevamente en su hábitat natural”, dijo Juan Pablo Giraldo, biólogo de Cornare.

En el video publicado por la entidad ambiental, se puede apreciar también cómo los cuidadores de este tití bebé utilizan máscaras de “mono” con el objetivo de brindarle mayor tranquilidad al pequeño individuo durante su proceso de cuidado y rehabilitación.

Ante este tipo de hechos, el llamado a la comunidad es a cuidar de la fauna silvestre en Antioquia y evitar alterar su desarrollo en medio de su hábitat. Recuerde que para registrar animales silvestres extraviados, heridos o en situación de riesgo a esta entidad, puede comunicarse a la Línea de Atención de Emergencias de Fauna de Cornare 3217811388, o escribir al correo electrónico cliente@cornare.gov.co.

El caso del mono Punch, quien también se aferra a un peluche

El caso de este tití, recuerda al de Punch, un pequeño macaco japonés de siete meses que vive en el zoológico de Ichikawa, en Japón. Su historia le ha dado la vuelta al mundo: tras ser rechazado por su madre al nacer y encontrar dificultades para integrarse en su grupo, el animal bebé ha encontrado refugio en un peluche de orangután.

Entérese: Indignación por hombre que habría matado a pedradas a una perrita en Popayán; autoridades lo buscan

Aunque el caso de Punch es llamativo por su parecido con la conducta humana, la ciencia ha documentado mecanismos de apego en una gran diversidad de especies. Desde los guepardos en cautividad, que a menudo requieren de perros de apoyo para reducir su ansiedad y ganar confianza, hasta los elefantes huérfanos, que pueden desarrollar vínculos profundos con sus cuidadores o incluso con objetos inanimados como mantas para regular su estrés.

Sin embargo, los expertos subrayan que este fenómeno es más fuerte en primates no humanos. Debido a la complejidad de sus estructuras sociales y a un desarrollo cerebral que depende estrechamente del aprendizaje relacional, el contacto físico en especies como los macacos no es solo un refuerzo, sino el pilar sobre el que se construye su identidad y su capacidad para convivir en grupo.

