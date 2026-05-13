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Nuevo tramo de la doble calzada La Ceja-Rionegro está casi listo: ya completa el 95%

El trabajo más reciente constó de una pavimentación de 300 metros lineales en el sector El Capiro. La gestión predial ya se completó.

  • A la izquierda, la zona de intervención para la doble calzada. A la derecha, uno de los tramos que ya cuenta con capa asfáltica. FOTOS Alcaldía de La Ceja.
    A la izquierda, la zona de intervención para la doble calzada. A la derecha, uno de los tramos que ya cuenta con capa asfáltica. FOTOS Alcaldía de La Ceja.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
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En un 95% avanzan las obras del nuevo tramo de la doble calzada La Ceja-Rionegro, en el Oriente antioqueño, justo entre la glorieta El Yegüerizo y la glorieta de la Institución Educativa María Estévez.

Este tramo comprende 3.1 kilómetros, y el trabajo más reciente consta de la pavimentación de 300 metros lineales en el sector conocido como El Capiro de La Ceja, donde también se instaló la primera carpeta asfáltica con el fin de disminuir la accidentalidad.

A la par, se adelantan intervenciones complementarias como obras de canalización de aguas en los separadores centrales, construcción de cunetas, instalación de la iluminación, señalización y demarcación, entre otras.

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“Con esta doble calzada se va a mejorar la movilidad con los municipios de Rionegro y El Carmen de Viboral. Es la primera vez que tenemos un tramo tan significativo de doble calzada en nuestro municipio. Una gestión de recursos de $52.000 millones”, dijo Marí Ibed Santa, alcaldesa de La Ceja.

La administración municipal también confirmó que, tras varios meses, ya se llegó al 100% de la gestión predial. En total se adquirieron 31 predios en un valor cercano a los $12.000 millones.

Cabe aclarar que con este nuevo proyecto se beneficiarán directamente más de 85.000 habitantes de La Ceja y, en total, 280.000 de la subregión Oriente.

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“Hay que agradecer a Devimed, a la ANI, pero sobre todo a los propietarios de los predios que entendieron la magnitud de este importante proyecto que genera progreso, bienestar y desarrollo para nuestro municipio y esta subregión”, agregó la mandataria.

Si bien no se contempló desde el inicio de las obras en este tramo de la doble calzada, en la mitad del trayecto se instaló un retorno que se gestionó ante la Agencia Nacional de Infraestructura, al cual ya se le instaló la capa asfáltica.

Se espera que en julio de este año y con el acompañamiento de Devimed, se entreguen los 3.1 kilómetros de la obra, que empezó en enero de 2025 y se llevó a cabo durante el tiempo estimado proyectado de 14 meses.

¿Reducirá la accidentalidad?

Más allá de que con este nuevo tramo se mejorará la movilidad y se reducirán los tiempos de desplazamiento, lo que se busca es evitar tanto accidente de tránsito entre dos de los municipios con más carga vehicular del Oriente antioqueño.

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Y es que entre 2020 y 2025, entre el sector que da ingreso a la vereda Vilachuaga, entre Kararaka y la sede de la Universidad de Antioquia del Oriente y según las estadísticas de seguridad vial, se reportaron al menos 114 siniestros. Incluso en su momento y para controlar la situación, se instalaron separadores viales, también conocidos como maletines, pues una de las principales problemáticas era la cantidad de cruces imprudentes y giros indebidos que hacían los conductores en este tramo.

Otra de las metas trazadas con la construcción de este nuevo tramo de la doble calzada es mejorar el acceso y el tránsito en la curva de La Paquita, uno de los puntos más críticos de accidentalidad en el Oriente, donde, por ejemplo, en 2023, murieron dos jóvenes que iban en una motocicleta al perder el control del vehículo y caer debajo de las llantas de una volqueta.

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