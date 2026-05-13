Nuevo tramo de la doble calzada La Ceja-Rionegro está casi listo: ya completa el 95%

En un 95% avanzan las obras del nuevo tramo de la doble calzada La Ceja-Rionegro, en el Oriente antioqueño, justo entre la glorieta El Yegüerizo y la glorieta de la Institución Educativa María Estévez.

Este tramo comprende 3.1 kilómetros, y el trabajo más reciente consta de la pavimentación de 300 metros lineales en el sector conocido como El Capiro de La Ceja, donde también se instaló la primera carpeta asfáltica con el fin de disminuir la accidentalidad.

A la par, se adelantan intervenciones complementarias como obras de canalización de aguas en los separadores centrales, construcción de cunetas, instalación de la iluminación, señalización y demarcación, entre otras.

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“Con esta doble calzada se va a mejorar la movilidad con los municipios de Rionegro y El Carmen de Viboral. Es la primera vez que tenemos un tramo tan significativo de doble calzada en nuestro municipio. Una gestión de recursos de $52.000 millones”, dijo Marí Ibed Santa, alcaldesa de La Ceja.

La administración municipal también confirmó que, tras varios meses, ya se llegó al 100% de la gestión predial. En total se adquirieron 31 predios en un valor cercano a los $12.000 millones.

Cabe aclarar que con este nuevo proyecto se beneficiarán directamente más de 85.000 habitantes de La Ceja y, en total, 280.000 de la subregión Oriente.

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“Hay que agradecer a Devimed, a la ANI, pero sobre todo a los propietarios de los predios que entendieron la magnitud de este importante proyecto que genera progreso, bienestar y desarrollo para nuestro municipio y esta subregión”, agregó la mandataria.

Si bien no se contempló desde el inicio de las obras en este tramo de la doble calzada, en la mitad del trayecto se instaló un retorno que se gestionó ante la Agencia Nacional de Infraestructura, al cual ya se le instaló la capa asfáltica.

Se espera que en julio de este año y con el acompañamiento de Devimed, se entreguen los 3.1 kilómetros de la obra, que empezó en enero de 2025 y se llevó a cabo durante el tiempo estimado proyectado de 14 meses.