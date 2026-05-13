Así quedará el “nuevo” Parque Berrío: la remodelación del corazón de Medellín va en 37%

El Parque Berrío es el corazón de Medellín, desde allí germinó la ciudad con sus industrias, su arte y su espíritu paisa. Hoy, después de casi 350 años de historia y tras casi 30 años sin intervenciones, renovarán sus baldosas, sus luces y su zonas verdes. La que fue la Plaza Mayor, hoy llamada Parque Berrío, se vestirá de presente gracias a una transformación profunda liderada por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física. La renovación integral del Parque Berrío se logra gracias a un contrato ejecutado por la Fundación Ferrocarril de Antioquia, entidad líder en la preservación y restauración del patrimonio cultural de la ciudad. También le puede interesar: Renovación del Parque Berrío en Medellín: qué cambiará y cuánto durarán las obras Las obras comenzaron el 23 de febrero de 2026 y llevan un 37% de ejecución. Hasta el momento se han demolido parcialmente la plazoleta y los andenes, también han retirado módulos comerciales deteriorados, basureras e infraestructura de alumbrado en mal estado. Además, se han excavado brechas para instalar nuevas redes hidrosanitarias que garantizarán la funcionalidad del parque y la sostenibilidad de la inversión a largo plazo. El parque, que debe su nombre actual al general Pedro Justo Berrío, gobernador de Antioquia entre 1864 y 1873, hoy es transitado diariamente más de un millón y medio de personas. Lo caminan afanados ejecutivos y comerciantes, los adultos mayores con atuendos campesinos van lentos y contemplativos, y lo habitan bajo sol y lluvia venteros ambulantes, además de los estudiantes, niños, indígenas, desplazados, turistas y otras poblaciones. Todos seguirán haciéndolo, pero sobre un piso renovado. El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina afirmó que “el Parque Berrío es un símbolo de ciudad que estamos transformando de manera integral. [...] Esta es una intervención que le apunta a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a consolidar un centro más organizado, seguro e incluyente”.

¿Qué cambiará?

El nuevo Parque Berrío tendrá pisos de baldosa de grano — más seguros y cómodos para caminar —, recuperarán sus áreas verdes y se enfocarán en la preservación de los árboles patrimoniales. Algo fundamental es que instalarán un nuevo sistema de alumbrado público para mejorar la visibilidad y seguridad nocturna de una de las zonas más críticas en hurto y percepción de inseguridad. También le harán mejoras pensadas para la movilidad peatonal como estrategia para que el parque sea más incluyente. La intervención abarcará también la avenida Palacé, la avenida Boyacá y la zona de influencia de la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, con autorización del Ministerio de Cultura. Los cinco módulos comerciales que estaban sobre Boyacá con Palacé serán trasladados temporalmente durante la obra y al finalizar quedarán unificados sobre la Boyacá.

“Esta remodelación continúa consolidándose como una intervención estratégica para recuperar y revitalizar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, mejorando sus condiciones urbanas, su entorno y la experiencia de quienes lo habitan y recorren diariamente”, explicó el subdirector de Alianzas Público Privadas de la Agencia APP, Javier Rodas Velásquez. Pero más allá de las excavadoras, el cemento y los ornamentos, el proyecto contempla un componente social fundamental para una zona que concentra a la mayoría de los más de 32.000 vendedores informales de la ciudad, según cuentas del Observatorio de Espacio Público. 141 vendedores informales, loteros y tinteros que habitualmente ocupan el parque están siendo involucrados mediante mesas de diálogo y caracterización. En abril de este año, fueron reubicados al Parque Bolívar y San Antonio mientras se realizan las obras. Según la administración, esto se hizo después de jornadas de socialización, mesas de trabajo y concertación con líderes de los vendedores. “Estas intervenciones buscan corregir dinámicas de ocupación desordenada que históricamente han afectado la movilidad, la seguridad y la percepción ciudadana”, explicó el subsecretario de Espacio Público, David Ramírez el mes pasado. Además, ofrecerán una oferta institucional para atender a habitantes de calle y venteros, buscando que la obra genere inclusión y formalización. Se estima que los trabajos totales duren cerca de seis meses.

El plan más amplio para el Centro