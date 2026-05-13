Así quedaron definidos los precios y fechas para la venta de boletería de Colombia vs. Costa Rica en Bogotá

Una nueva cita mundialista está a la vuelta de la esquina y así comienzan los preparativos. La Selección Colombia de mayores ya tiene fecha, hora y sede para su último partido en territorio nacional antes de emprender su viaje hacia la Copa del Mundo 2026.
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Bajo el nombre de “La Recta Final”, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó este miércoles 13 de mayo que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Costa Rica el próximo viernes 29 de mayo, a las 6:00 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.