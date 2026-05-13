Claudia López denuncia falta de garantías electorales a 18 días de la primera vuelta: “Plomo por un lado, clientelismo por otro”

A través de un video divulgado tras la reunión de la Mesa de Garantías Electorales, la exalcaldesa de Bogotá afirmó que, a 18 días de las elecciones, persisten problemas relacionados con violencia, participación indebida en política y falta de reglas claras para las campañas. “No hay garantías para competir”, aseguró la aspirante.

A falta de poco más de dos semanas para las elecciones, la candidata presidencial Claudia López lanzó una advertencia sobre el ambiente y garantías electorales de cara a la primera vuelta y aseguró que actualmente no existen condiciones suficientes para una competencia democrática en el país.

La candidata hizo referencia a recientes denuncias conocidas públicamente sobre intentos de influir en las elecciones mediante intimidaciones. Aunque evitó señalar directamente a alguna campaña, sectores del uribismo han insistido en que esas amenazas podrían beneficiar al candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

Uno de los temas que mencionó fue el de las presuntas presiones de grupos armados en algunas regiones del país.

López cuestionó el contexto en el que avanzan las campañas presidenciales y señaló que la combinación entre presiones armadas, clientelismo y dificultades para acceder a financiación pública afecta el proceso electoral. “Plomo por un lado, clientelismo por otro, falta de debate y además ni siquiera hay reglas para acceder a financiación pública”, sostuvo la candidata de centro.

”No hay garantías para competir en esta elección presidencial. Como candidata hoy denuncio el clientelismo, participación indebida del gobierno, proselitismo, falta de debates y autoridades electorales que no han definido las reglas de financiación pública de campañas, a 18 días de las elecciones”, dijo.

Dentro de ese contexto, López también mencionó el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia. El comunicador, de 25 años, dirigía el medio El Confidencial y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional.

Según informó el presidente Gustavo Petro, los responsables serían integrantes de las disidencias comandadas por John Edison Chalá Torrejano.

La candidata también se refirió a recientes episodios de presunta participación política de funcionarios públicos.

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Entre ellos mencionó las declaraciones de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, quien durante una entrevista en el canal Metropole expresó públicamente su respaldo al candidato del Pacto Histórico. “Tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda, del Pacto Histórico”, dijo la funcionaria en televisión.

A eso se sumó la aparición de vallas en Caquetá con imágenes de Iván Cepeda, su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué y el presidente Gustavo Petro, situación que generó cuestionamientos por posibles irregularidades en propaganda electoral.

Otro de los reclamos de López estuvo relacionado con la ausencia de debates presidenciales conjuntos. Aunque varios sectores han promovido encuentros entre todos los aspirantes, hasta ahora no se ha consolidado un espacio común. Según distintos actores políticos, Cepeda ha privilegiado actos públicos y discursos en plazas antes que debates tradicionales.

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Precisamente, las declaraciones de la candidata ocurrieron durante un foro presidencial organizado por Asocapitales, al que asistieron Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Roy Barreras y José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda no participó en ese encuentro.

En el reciente debate de EL COLOMBIANO asistieron López, Fajardo y Valencia; pero De La Espriella y Cepeda dejaron su atril vacío.

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