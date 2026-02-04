Tres puentes colapsaron en Urabá por las fuertes lluvias y dejaron a miles de personas incomunicadas

Las intensas lluvias que azotan al Urabá antioqueño provocaron el colapso de tres puentes estratégicos, generando una grave emergencia de movilidad y dejando a decenas de miles de personas incomunicadas en varios municipios de la subregión. El primer colapso se registró en el puente sobre el río Mulatos, estructura clave que conecta a Urabá con Montería por una de las vías nacionales más importantes. La caída del puente obligó al cierre total del corredor vial y dejó a cerca de 50.000 personas aisladas, quienes ahora deben movilizarse por rutas alternas. Lea más: Urabá está bajo el agua: hay ocho municipios con calamidad pública por los aguaceros “Es una situación que no habíamos visto jamás, por la magnitud con la que se presenta en esta ocasión”, expresó Néstor Cantero, líder social de la región, al referirse al impacto de las lluvias y a la fragilidad de la infraestructura vial.

El segundo colapso se dio en zona rural del municipio de San Juan de Urabá. Según confirmó el sargento Julio César González Angulo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan de Urabá, otro de los puentes afectados se encuentra sobre el río San Juan, vía que conecta con el municipio de Arboletes. “Por las fuertes lluvias y la creciente del río San Juan se socavó la cabecera del puente, lo que provocó su colapso. Solamente hay un barrio que está del otro lado del río, que es el barrio San Juan Oriental, que no se vio afectado, de resto, todos los demás barrios están aislados por tierra”, explicó el comandante a EL COLOMBIANO. Esta situación dejó incomunicado por tierra a cerca del 90% de la población, incluyendo las comunidades que se desplazan desde Necoclí a zonas rurales como Zapata, Mulatos e Iguana. Le puede interesar: ¡Milagro en el Urabá! En plena inundación, menor sobrevivió colgado de un árbol durante 15 horas En total, según el comandante, hay unos 28.000 habitantes de San Juan de Urabá afectados. Aunque el municipio permanece aislado por vía terrestre, las autoridades locales activaron un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de la emergencia. El traslado de pacientes se realiza mediante transbordos fluviales, apoyados por ambulancias ubicadas a ambos lados del río. A esta situación se suma un deslizamiento de tierra en la vereda Vijagual, donde la comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades. El puente afectado en este sector conecta zonas donde habita aproximadamente el 40% de la población, pues está ubicado entre los límites de los municipios de Carepa y Apartadó.

Puente militar para San Juan de Urabá y Necoclí