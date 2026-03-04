Fundación denuncia múltiples casos de envenenamiento de perros en Guarne: siete animales intoxicados con veneno para ratas

Lilibet Molina, representante legal y directora de la Fundación Familia Peluche, denunció una serie de intimidaciones, envenenamientos y amenazas contra el refugio animal que dirige en zona rural del municipio de Guarne, específicamente en la vereda La Onda.

Según relató a EL COLOMBIANO, desde diciembre de 2024 han enfrentado hechos que ponen en riesgo tanto la vida de los animales como la de quienes trabajan en el lugar.

“Desde diciembre del 2024 venimos siendo víctimas de diferentes intimidaciones en el sector donde estamos”, aseguró la profesional, quien además labora con otras entidades para sacar adelante la fundación.

De acuerdo con su testimonio, en más de un año han sufrido daños al acueducto, hallazgo de frascos con veneno en los alrededores de la finca y hasta la aparición de una lengua de vaca amarrada en la entrada del predio como acto intimidatorio.

La situación se agravó en noviembre del año pasado, cuando comenzaron los casos de envenenamiento de animales. “Desde noviembre del año pasado ya se nos han muerto dos perritos y hemos tenido siete perros en total intoxicados con veneno para ratas”, afirmó Molina.

El primer caso fue el de Christopher, quien falleció en la madrugada del 17 de noviembre. Posteriormente, en diciembre, Gustavo y Lala también resultaron intoxicados; Gustavo, un perro geriátrico, no resistió, mientras que Lala logró recuperarse.

En febrero de este año, otros cuatro caninos fueron envenenados en menos de una semana, aunque sobrevivieron tras recibir atención veterinaria.

“Eso sabemos que es veneno para ratas conforme a los informes que nos han hecho los médicos veterinarios”, explicó la directora, quien añadió que el refugio alberga cerca de 150 animales entre perros, gatos, un bovino y cerdos, en un terreno de aproximadamente 5.000 metros cuadrados.

La Fundación interpuso una denuncia ante la Fiscalía tras los primeros hechos. Sin embargo, el caso fue archivado.

“Yo tengo el documento de archivo de la fiscalía donde nos archivaron la denuncia”, señaló Molina, quien cuestiona que no se haya realizado una visita o una investigación preliminar.

“Si yo voy y pongo una denuncia y a mí me la archivan sin ni siquiera visitar, pues claramente las personas que nos están haciendo el daño van a seguir haciéndolo”, expresó.

Aunque asegura no tener pruebas concluyentes, indicó que han tenido diferencias con una familia vecina por la presencia y los ladridos de los perros.

Más allá de los ataques a los animales, Molina denunció amenazas directas. Según su relato, un vecino habría advertido a una colaboradora que “ojalá yo no le diera papaya de que me viera sola en el camino porque me hacía qué”. La directora aseguró que, debido al miedo, ya no puede desplazarse a cualquier hora hacia la finca como lo hacía antes.

“Las personas que rescatamos animales somos, dentro de todo, líderes sociales. Nosotros estamos transformando sociedad”, manifestó Molina, quien hizo un llamado a la empatía y a la tolerancia. “Que las personas tengan un poco más de empatía, un poco más de tolerancia y que muestren esa razón de que somos seres humanos”, añadió.

También pidió mayor acompañamiento institucional. “Lo único que les estamos pidiendo es que nos ayuden a garantizar la seguridad de los animales y de nosotros”, afirmó, insistiendo en que no han solicitado recursos materiales, sino presencia y acciones que prevengan una tragedia mayor. “La invitación es a que no esperen a que haya una tragedia más grande”, advirtió.

Ante el panorama de inseguridad, la Fundación busca trasladarse a otro predio que ofrezca mejores condiciones. Molina reiteró que continúan en la búsqueda de una nueva finca que les permita garantizar un espacio seguro para los animales rescatados y para el equipo humano que trabaja en el refugio. Para quienes deseen visitar el refugio y ayudarle a Lilibet a encontrar un nuevo lugar o donar para recaudar fondos para la atención de los animales se pueden comunicar al número de la fundación: 305 350 1213.