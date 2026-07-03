Tribunal ordena al Gobierno nacional intervenir de urgencia en Briceño, Antioquia

La creciente crisis de seguridad que enfrenta el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, dio un nuevo giro este viernes luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para proteger a la población civil.

La decisión fue adoptada de oficio dentro de una acción popular respaldada por la Gobernación de Antioquia y obliga a la Presidencia de la República, así como a los ministerios de Defensa y del Interior, a diseñar e implementar, en un plazo máximo de 30 días, un plan de intervención para atender la compleja situación de orden público que atraviesa el municipio.

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El gobernador Andrés Julián Rendón celebró la determinación judicial y aseguró que esta ratifica las advertencias que la administración departamental ha venido realizando sobre el deterioro de la seguridad en Briceño.

Según indicó, el Tribunal reconoció que los habitantes permanecen expuestos a un riesgo permanente debido a la presencia de grupos armados ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas que operan en la zona.

“El Tribunal reconoce lo que hemos denunciado: los habitantes de Briceño enfrentan un riesgo inminente y constante por la presencia de estructuras armadas ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas”, dijo Rendón.