Clan del Golfo se expandió a 80 municipios de Antioquia en medio del proceso de la paz total

El “juguemos a las escondidas” del gobierno de Gustavo Petro en medio de las negociaciones de la paz total hizo que el Clan del Golfo fuera la estructura criminal con mayor crecimiento en Antioquia. Aumentó su presencia a 80 municipios del departamento, cuando estaba en 60 antes de este proceso, y creció en todo el país su personal a más de 10.000 personas, cuando en 2020 se hablaba de 4.000. El fortalecimiento de rentas criminales como la minería ilegal en el Bajo Cauca y Occidente antioqueño sirvieron de combustible para que estos grupos armados pudieran expandir su presencia y, de paso, integrar a más personas, no solo en su componente armado, también en el logístico. El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, destacó que “lo único que hizo la fallida paz total fue conectar con los delincuentes, darles prebendas, pero no para que alcanzaran la paz, sino para que siguieran delinquiendo, se armaran y se fortalecieran”.

Gran expansión en Oriente

De acuerdo con los informes logísticos de 2020 y los de la actualidad, este grupo armado aumentó su presencia, principalmente, en el Oriente antioqueño, donde a través de dos de sus facciones llegó a los principales municipios, aumentando las cifras de homicidios y delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión a los comercios. Se trata de los “Pacificadores del Samaná”, que vienen desde el Magdalena Medio, y la “Gener Morales”, que viene ingresando desde el Oriente antioqueño lejano, expandiéndose principalmente en La Unión, La Ceja, El Carmen de Viboral y Rionegro, todos municipios con altos índices de crecimiento urbano y económico. Estos grupos armados se han visto envueltos en enfrentamientos con la banda El Mesa y otros grupos delincuenciales del Valle de Aburrá por el dominio de las rentas criminales que ha dejado la expansión mencionada. Esta disputa contabiliza 108 asesinatos este año en la subregión, 34 casos más de los que iban el año pasado, según la Policía Nacional. La mayoría de casos se concentran en Rionegro (15 asesinatos), El Carmen de Viboral (10), Marinilla (16) y Guarne (siete). Entérese: Cronología: así el Gobierno Petro se acercó al Clan del Golfo para darle ‘gabelas’ hasta suspender traslado de sus miembros

La minería del Suroeste

Al conocerse que los suelos de pueblos como Jericó, Támesis, Pueblo Rico y Tarso tienen riquezas minerales que pueden ser explotadas, el Clan del Golfo no se quiso quedar por fuera del negocio y expandió su presencia a esos municipios, en los cuales antes no estaba, con el fin de ejercer la minería ilegal con la misma destreza que lo hacen en el Bajo Cauca y el Occidente antioqueño. La división de este grupo armado que se tomó estos territorios fue la Edwin Román Velásquez Valle, que históricamente tuvo presencia en Buriticá, Santa Fe de Antioquia y demás municipios del Occidente antioqueño. Aprovechando esta experiencia adquirida, empezaron a llevar la violencia a estos municipios, incluso generando homicidios en territorios en los que la paz eran una constante. Por ejemplo, en Támesis, durante dos años y tres meses no se asesinó a nadie hasta el pasado 18 de noviembre, cuando presuntos miembros del Clan del Golfo asesinaron a Darío Vergara en la vereda Río Frío, en los límites con Jericó. Todo después de que días antes se vieran desfilar por la zona hombres armados. El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Carlos Eduardo Caycedo, explicó que “la minería ilegal es uno de sus principales combustibles y con el fin de debilitarlos, les estamos generando varios golpes que evitan que sigan creciendo”.

La lucha por Briceño

Otro de los territorios en los que aumentó su presencia este grupo armado es Briceño, donde han sostenido combates permanentes con los integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. La disputa por el control de las cuencas del río Cauca son el eje de los enfrentamientos entre estos dos grupos armados, donde el Clan del Golfo quiere ejercer control en un territorio históricamente dominado por la guerrilla. La idea de incursionar en este municipio y en otros aledaños como Valdivia se hace desde dos frentes. A través de Ituango y el Occidente antioqueño lo hacen los miembros de la Edwin Román Velásquez Valle y desde el Bajo Cauca llegan integrantes de la Julio César Vargas. Los miembros de ambas facciones ya tienen presencia en el corregimiento Las Auras y la zona urbana de este municipio y continúan con su ofensiva para ejercer control total en la zona, considerado un corredor clave. Le puede interesar: El costo de la paz total: extorsiones aumentaron 337%, las amenazas 70% y el reclutamiento de menores 168%

Alianzas aumentan personal

Parte del fortalecimiento nominal del Clan del Golfo en Antioquia tiene que ver con las alianzas e integraciones que ejercen desde este grupo armado a estructuras delincuenciales de los municipios. Uno de los territorios en los que más se implementó esta modalidad fue en el Suroeste antioqueño, donde los miembros de la Edwin Román Velásquez Valle han aumentado sus integrantes para que sean ellos quienes se encarguen de los hechos delictivos. En algunos territorios, la estructura termina siendo absorbida por completo, mientras que en otros simplemente prestan sus servicios criminales a cambio de rentas económicas compartidas, razón por la cual también se presentó el crecimiento casi exponencial en su cantidad de integrantes. Esto les ha permitido librar con mayor versatilidad las luchas armadas que tienen en las regiones. El secretario de Seguridad de Antioquia indicó que son dos las confrontaciones que tiene este grupo.