Esto quiere decir que la montaña no es uniforme, porque en unos tramos la roca es dura, apretada y no se desmorona fácil, lo que permitió avanzar más rápido en la excavación porque no había que correr a lanzar concreto. En otros pedazos, la roca era más terrosa, muy suelta, y se caía con facilidad. A esos lugares se les llama tipo 5 y son los más complicados, porque había que ubicar arcos y cemento para que la montaña no colapsara.

De las complejidades de la excavación nos contó Jaime Enrique Rincón Robledo, el ingeniero encargado de los túneles, quien explicó que el rendimiento de la perforación desde el portal de ingreso por Giraldo fue más expedito, alcanzando hasta los cinco metros diarios, diferente a los números del costado de Cañasgordas donde la tierra es más frágil, por lo que el túnel ha necesitado más revestimientos.

A toda la dinámica industrial para garantizar la ventilación y la operación de las máquinas Jumbo se suma la extracción de todo el material triturado. La cuenta superó los 1,7 millones de metros cúbicos de roca, lo que se podría ejemplificar con una fila de volquetas que arranque en Medellín y vaya más allá del Cabo de la Vela, en la Guajira.

“La localización en un cañón complejo y toda la logística para la construcción han sido impresionantes y retadoras. Lo más gratificante es que todo se hace con ingeniería colombiana y, en gran parte, antioqueña”, destacó Juan Pablo López Cortés, secretario Seres de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad de Antioquia.

Claro que los retos no se han terminado a 900 metros de profundidad, porque desde ya se piensa en un segundo túnel. La Gobernación está trabajando en los análisis de las opciones para una segunda calzada que incluiría un segundo tubo, teniendo como referente lo sucedido con el túnel de Oriente que ya superó el tráfico que estaba previsto para registrar en 10 años, lo que es muy posible que suceda con el túnel Guillermo Gaviria Echeverri cuando entre en operación, debido a su impacto en el transporte, la logística y el turismo.