Polémica por gira de la Presidencia para socializar “logros” en Urabá pese a incumplimientos en El Toyo y acueducto

Justo en medio de una encendida controversia por los retrasos en la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo y las inversiones que el gobierno del presidente Gustavo Petro prometió y no hizo en el Urabá antioqueño, la Presidencia anunció una gira para socializar sus “logros” en esa subregión de Antioquia.
El evento, encabezado por la Consejería Presidencial para las Regiones, comenzará este miércoles en Arboletes y tendrá paradas en otros municipios como Necoclí, Turbo, Chigorodó y Apartadó.
La antesala de esa correría está marcada por un duro cruce entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, luego de que el gobernador Andrés Julián Rendón señalara que más allá de los discursos, el presidente Petro no había cumplido ni con su deber de terminar el Túnel del Toyo, ni con las inversiones que prometió para el acueducto de Urabá.
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Como muestra de las promesas olvidadas por el primer mandatario, Rendón publicó un fragmento de un discurso proferido por Petro en 2024 en Apartadó.
“... pero el acueducto regional del Urabá vale un billón de pesos. Ojo. Haciendo las cuentas matemáticas uno podría decir: ¿Cuánto vale el Túnel del Toyo?: $5 billones. ¿Cuánto vale entonces el agua potable en el Urabá?: un billón. ¿Qué priorizamos?”, dijo Petro en aquel evento.