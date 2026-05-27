La descarada frase de Cepeda justificando el ‘tarimazo’ en Córdoba: “es una reunión para coordinar el 31 de mayo”

A pocos días de las elecciones, la campaña presidencial de Iván Cepeda quedó en el centro de la controversia por la realización de varios encuentros multitudinarios que han despertado cuestionamientos sobre una posible vulneración de las restricciones electorales.
Según establece la ley colombiana, desde una semana antes de los comicios no se pueden realizar eventos en plaza pública de carácter proselitista ni divulgar encuestas electorales. Sin embargo, durante los últimos días se han conocido diferentes reuniones y actos relacionados con la campaña del candidato.
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Las críticas aumentaron luego de que se difundiera un video de uno de esos encuentros, en el que el candidato del continuismo de este Gobierno hace referencia directa a los cuestionamientos que han surgido por estas actividades.
Cepeda aseguró, en medio de la reunión, lo siguiente: “Bueno, para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo”.