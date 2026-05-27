La descarada frase de Cepeda justificando el ‘tarimazo’ en Córdoba: “es una reunión para coordinar el 31 de mayo”

A pocos días de las elecciones, la campaña presidencial de Iván Cepeda quedó en el centro de la controversia por la realización de varios encuentros multitudinarios que han despertado cuestionamientos sobre una posible vulneración de las restricciones electorales. Según establece la ley colombiana, desde una semana antes de los comicios no se pueden realizar eventos en plaza pública de carácter proselitista ni divulgar encuestas electorales. Sin embargo, durante los últimos días se han conocido diferentes reuniones y actos relacionados con la campaña del candidato. Entérese: Hay diez procesos activos contra el presidente Petro por participación política, ¿qué tanto avanzan? Las críticas aumentaron luego de que se difundiera un video de uno de esos encuentros, en el que el candidato del continuismo de este Gobierno hace referencia directa a los cuestionamientos que han surgido por estas actividades. Cepeda aseguró, en medio de la reunión, lo siguiente: “Bueno, para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo”.

Es más, también en su discurso señaló instrucciones relacionadas con la jornada electoral. “Y para que estemos claros quienes estamos en este recinto privado sobre algunas instrucciones importantes: que no se quede nadie el 31 de mayo en su casa; desde temprano, a primera hora, ir a las urnas y a las mesas”, agregó. Aunque desde la campaña podrían argumentar que se trata de reuniones privadas de coordinación política, sectores críticos han señalado que la reiteración de encuentros masivos durante la semana previa a las elecciones podría entrar en tensión con las limitaciones establecidas por la normativa electoral.

En el mensaje que compartió en su cuenta de X, el candidato del Pacto Histórico aseguró que el evento se trató de una “reunión” de campaña el día de ayer con sus coordinadores municipales de la campaña. “AGRADEZCO A LAS COORDINADORAS Y LOS COORDINADORES MUNICIPALES DE NUESTRA CAMPAÑA EN CÓRDOBA”, señaló en el mensaje.

Lo que ha dicho el procurador sobre participación de política de Petro

En medio del creciente debate por la abierta participación política de altos funcionarios del Gobierno, incluidas constantes intervenciones del presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros en asuntos electorales, el procurador general, Gregorio Eljach, sostuvo que las publicaciones realizadas desde cuentas personales en redes sociales no constituyen automáticamente una falta disciplinaria. Lea también: El poder del Gobierno Petro desbordado para ayudarle a Cepeda en elecciones con estas 10 medidas El jefe del Ministerio Público explicó que la jurisprudencia ha diferenciado las expresiones hechas en el ámbito privado de aquellas realizadas en ejercicio del cargo o utilizando recursos oficiales del Estado. Según afirmó, el criterio central es determinar si el funcionario actuó como ciudadano o desde su investidura pública. “Lo de las redes ya está establecido por jurisprudencia, que si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada, de los funcionarios públicos, y no es objeto de disciplina. Cuando se hace en ejercicio de la función pública o con los medios que el Estado le da para cumplir su función, entonces, ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar y sancionar”, aseguró Eljach en Blu Radio.

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