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Lo que se sabe del despido de Gabriel Meluk de El Tiempo tras más de 30 años en el diario

La noticia fue dada a conocer por el propio comunicador a través de su cuenta de X. Esto se sabe.

  • Gabriel Meluk trabajó durante más de tres décadas en El Tiempo y era uno de los periodistas habituales en las coberturas mundialistas del diario. FOTO: Tomada de X, Gabriel Meluk.
    Gabriel Meluk trabajó durante más de tres décadas en El Tiempo y era uno de los periodistas habituales en las coberturas mundialistas del diario. FOTO: Tomada de X, Gabriel Meluk.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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El periodista deportivo Gabriel Meluk confirmó este miércoles su salida de El Tiempo, luego de más de 34 años de trayectoria en el diario y cerca de dos décadas como editor de Deportes.

La noticia fue dada a conocer por el propio comunicador a través de su cuenta de X, donde aseguró que la compañía le informó sobre su desvinculación por motivos relacionados con “recorte y reestructuración”.

“Hoy fue mi último día como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos”, escribió Meluk en redes sociales.

La salida del periodista ocurre a pocos días del Mundial y en medio de la preparación de la cobertura internacional del torneo, cita a la que Gabriel Meluk era uno de los enviados habituales del diario para cubrir la competencia.

Meluk es considerado uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país. Durante su carrera se desempeñó como editor, columnista y panelista de radio y televisión, con cubrimientos de Copas del Mundo, Copa América, Copa Libertadores y torneos nacionales e internacionales. Además, obtuvo en dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y recibió una mención de honor por su trabajo periodístico.

Conozca: El promedio de edad de Colombia figura entre los más mayores del Mundial 2026: supera a España y Francia

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, solidaridad y cuestionamientos alrededor de la situación actual del periodismo en Colombia. Algunos usuarios destacaron su experiencia y trayectoria dentro del periodismo deportivo, mientras otros lamentaron la salida de periodistas con amplia memoria y recorrido en las redacciones tradicionales.

La salida de Gabriel Meluk de El Tiempo generó reacciones en redes sociales y reavivó el debate sobre la crisis de los medios tradicionales en Colombia. FOTO: tomada de X, Gabriel Meluk.
La salida de Gabriel Meluk de El Tiempo generó reacciones en redes sociales y reavivó el debate sobre la crisis de los medios tradicionales en Colombia. FOTO: tomada de X, Gabriel Meluk.

“Vendrán mejores cosas, Gabriel. Un experimentado en esto y maestro para muchos. Se merece buenas oportunidades y hasta mejores. Seguro llegarán!”.

No son los únicos cambios en esa casa editorial; fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que el diario El Tiempo también prescindió del contrato de varios integrantes de las secciones de Cultura, Diseño y del diario Portafolio. No hay una versión oficial sobre los motivos, pero se habla de reestructuración.

También conoció este diario que, en esa línea de reestructuración empresarial, no habrá la tradicional Escuela de Periodismo el segundo semestre de 2026 y se retomaría solo hasta 2027.

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