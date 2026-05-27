“La vivienda nos cuesta la vida”: estalla protesta en España contra altos precios de los arriendos

La paciencia de los inquilinos en España llegó a su límite y así quedó demostrado este fin de semana, cuando una masiva jornada de movilización, por lo menos 23.000 personas según cifras de la Delegación del Gobierno y hasta 100.000 según los organizadores, desbordó las principales calles de Madrid.
Convocados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y respaldados por un frente amplio de organizaciones sindicales, vecinales, feministas y ecologistas, la marcha partió bajo una consigna: “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”.
Esta masiva protesta es el comienzo de una “oleada de movilizaciones” que se extenderá durante el mes de junio por 24 ciudades españolas, incluyendo focos críticos de presión inmobiliaria como Barcelona, Valencia, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.
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