UdeA sigue liderando la soberanía sanitaria del país: logró aval para producir un esencial medicamento antiparasitario

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación confirmó que la Universidad de Antioquia acaba de recibir el registro sanitario por parte del Invima para producir y vender las tabletas del Praziquantel.
Es otra noticia de enorme importancia en salud pública, pues se trata de un medicamento es de amplio espectro para la esquistosomiasis, la cisticercosis dérmica y neurocisticercosis, todas estas infecciones parasitarias crónicas causadas por gusanos frecuentes en poblaciones rurales y empobrecidas, principalmente de la región Caribe.
Es un logro del Gobierno Nacional, impulsado por el Fondo de Investigación en Salud (FIS) administrado por Minciencias, un avance clave para la salud pública del país y la soberanía sanitaria, que a su vez pretende fortalecer la industria farmacéutica pública mediante la financiación y consolidación de sus capacidades productivas y tecnológicas.
