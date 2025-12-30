Estos son los nuevos impuestos que impondrá el gobierno Petro por la emergencia económica

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció un paquete de medidas tributarias que el Gobierno implementará en el marco de la declaratoria de emergencia económica.
El jefe de la cartera explicó que este 30 de diciembre se expedirá el decreto que dará vía libre a las medidas extraordinarias, con el objetivo de compensar la desfinanciación generada tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
Según señaló, la decisión busca garantizar la estabilidad fiscal y la continuidad de los programas del Estado.