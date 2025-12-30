Juan David Niño ya adelanta la pretemporada con Águilas Doradas, le contamos quién es el nuevo entrenador del club

Juan David Niño es uno de los técnicos jóvenes del fútbol colombiano. Nacido en Tunja hace 37 años, este entrenador formado en Argentina cuenta con un paso por equipos como Patriotas, Real Cundinamarca y ahora Águilas Doradas.
Recientemente tuvo una experiencia en una selección nacional, estuvo con República Dominicana y manifiesta estar entusiasmado por volver al fútbol profesional en Colombia. “Regresar a primera división es muy estimulante y sé que vamos a tener el equipo en el punto que queremos, con objetivos y propósitos importantes, todos estamos conectados en lograr estas metas”, comentó.