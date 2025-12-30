¿Un tiro en el pie? Alza de 23,7% del salario mínimo agranda el hueco fiscal del Gobierno Petro, y pone en jaque presupuesto y pensiones

El incremento del 23,78% del salario mínimo para 2026, anunciado por el presidente Gustavo Petro, no solo reavivó el debate sobre inflación y empleo. También encendió alarmas en las finanzas del Estado. Diego Guevara, exministro de Hacienda, lo resumió con claridad tras pasar por los micrófonos de La W y Caracol Radio: el mayor impacto de este aumento no estará en el mercado laboral, sino en el Presupuesto General de la Nación. Aunque reconoció que históricamente siempre existe el temor de que un aumento fuerte del mínimo dispare la inflación o el desempleo, miedos que, según dijo, nunca se han materializado en la magnitud anunciada, Guevara fue enfático en advertir sobre el golpe fiscal que se viene. Entérese: Gremios advierten graves implicaciones tras aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por el Gobierno

Presupuesto Nacional 2026, un golpe de hasta $30 billones

El problema de fondo es que el Presupuesto General de la Nación para 2026 se estructuró con una proyección de crecimiento del salario mínimo cercana al 7%. Con el aumento real del 23,7%, el desajuste es mayúsculo, una brecha de 16,7 puntos. “Entre pensiones y salarios mínimos que se tienen que pagar del Tesoro General de la Nación pueden ser unos 10 billones adicionales”, explicó Guevara, al advertir que el hueco total de financiación podría ampliarse en cerca de 30 billones de pesos, en un presupuesto que ya venía desfinanciado. La pregunta clave, insistió el exministro, es de dónde saldrá la caja, eso se traduce en nueva deuda, probablemente más costosa, o una nueva reforma tributaria.

Pensiones públicas: el efecto dominó del salario mínimo

Uno de los puntos más sensibles está en el sistema pensional. Más de un millón de personas reciben pensiones atadas al salario mínimo, lo que implica que deberán recibir un 23,7% más a partir de 2026. Las pensiones públicas, incluidas las del Ejército, están fijadas en salarios mínimos. Eso obliga al Estado a desembolsar recursos adicionales de manera automática. Solo en Colpensiones, el aumento tendría un costo aproximado de 4 billones de pesos, según cálculos de Kevin Hartmann, experto en pensiones, para Caracol Radio. El experto agregó otro dato clave: en el régimen privado, el aumento del mínimo también eleva el capital necesario para autofinanciar una pensión. “Hoy, un hombre de 62 años necesita cerca de 420 millones de pesos; desde enero esa cifra subirá a 535 millones”. Puede conocer: ¡No fue inocentada! El mínimo subirá 23% y será $1,75 millones

En ese mismo sentido, Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad de la Universidad Javeriana, puso cifras al impacto: el aumento del 23% del salario mínimo, al menos 16 puntos porcentuales por encima de la inflación y de la productividad, puede costarle a la Nación más de 5 billones de pesos anuales en nómina y casi otros 5 billones en pensiones. Es decir, cerca de 10 billones de pesos cada año, solo por el efecto directo del incremento salarial en el sector público. Le puede interesar: Cuánto le costará a una empresa cada trabajador con el alza del salario mínimo para 2026 en Colombia

Colpensiones y fondos privados: advertencias severas

La firma ISP Integral Soluciones Pensionales fue aún más contundente y calificó el aumento del 23% como “el acto de mayor irresponsabilidad” fiscal. Entre sus alertas destacan: - Un aumento de 6,7 billones de pesos en la nómina de Colpensiones frente a 2025. - Una desfinanciación del Presupuesto General de la Nación en 3,1 billones, solo por Colpensiones. - Una aceleración del agotamiento del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), cuyas reservas se consumirían en esta década. - Mayor presión fiscal por el aumento de reservas necesarias en los fondos privados, que superarían los 525 millones por afiliado. - Reducción del valor real de las mesadas y del poder adquisitivo de pensionados en retiro programado. “La ‘generosidad’ del gobierno de turno la pagan los colombianos más pobres vía costo de vida e impuestos”, concluyó la firma.