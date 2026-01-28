Con seis votos en contra, Consejo Superior de la U. de A. rechaza renuncia de John Jairo Arboleda: ¿qué pasará ahora?

Con la mayoría de votos en contra, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia decidió no aceptar la renuncia presentada por John Jairo Arboleda, quien se apartó del cargo el pasado viernes 16 de enero con una sentida carta donde anunció su decisión argumentando que se debía a la difícil situación que atravesó en medio de la controversia por su salida y el déficit financiero de la universidad.
Según la Asamblea de Estudiantes, la decisión del máximo órgano de gobierno de la U. de A. estuvo marcada por posiciones divididas. Mientras algunos representantes manifestaron su rechazo a las motivaciones expuestas por Arboleda para dejar el cargo, otros argumentaron que aceptar la renuncia en los términos presentados representaría una vulneración a la autonomía universitaria.