Cuando llegó a la Clínica Antioquia, en Itagüí, se fueron develando más detalles que, lejos de tranquilizar la mente, ahondaron la incertidumbre. A Fanny la habían encontrado tendida a 14 metros de un policía acostado, de cara al suelo, y su rostro comenzaba a inflamarse. Los bomberos la socorrieron y la llevaron hasta la clínica, en donde le encontraron un trauma craneoencefálico y le indujeron un coma.

Unos días después fue trasladada a la clínica El Rosario, en Villa Hermosa, en donde permanece hasta el día de hoy.

Mala señalización

Fanny había salido esa noche, la del 16 de agosto, a “rodar” con un grupo de ciclistas. Al parecer, cuenta Carlos, tomó un camino diferente a sus compañeros y bajó por la 87 sur, que va a la zona de los moteles. Ahí se estrelló contra el policía acostado, despintado, sin señalización alguna. “Los que se dieron cuenta del accidente fueron los vigilantes que estaban por ahí. Cuando sintieron el ruido dijeron que otra moto se había accidentado en ese policía acostado. Solo después se dieron cuenta de que era una ciclistas y de que estaba grave”, narra su esposo.

El accidente de Fanny ha despertado la solidaridad de los ciclistas de la ciudad. La mujer, de 35 años, lleva más de tres años entrenando duro, subiendo los picos más escarpados del Valle de Aburrá. Su disciplina ha sido tal que ya subió al Alto de Letras, a 3.677 metros sobre el nivel del mar. Para lograr esa hazaña, cuenta su esposo, entrena casi a diario con varios grupos de ciclistas de la ciudad.

Por eso la solidaridad ha abrigado a la pareja. Alba Mery Lopera es compañera de Fanny en dos grupos de ciclismo. “Ella está prácticamente en todos los grupos de la ciudad. Un día rueda con unos y va rotando. Estamos en uno que se llama Guerreras, que es solo de mujeres. Ella es el alma de la fiesta, la alegría”, dice Alba Mery.

Una “vidatón”

Los amigos de rodada de Fanny harán hoy un homenaje en su honor. A las 7:00 de la noche se encontrarán en la estación Suramericana del metro. De allí, con velas y oraciones, saldrán hacia la clínica El Rosario, donde está hospitalizada la mujer. Pero la jornada, además de rogar por su pronta recuperación, tiene otra finalidad: poner de manifiesto los peligros que sufren los ciclistas en las calles del Valle de Aburrá.

“Esto también es un llamado a las administraciones municipales para que presten más atención. Ese resalto no solo estaba despintado, sino que no tenía una señalización que advirtiera que estaba ahí. No pasa solo en La Estrella sino, lamentablemente, en todos los municipios del área metropolitana”, dice Franky Posada, uno de los organizadores de la “vidatón”.