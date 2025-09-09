Un soldado herido y un miembro del Clan del Golfo muerto tras combates en Valdivia

Un soldado profesional herido y un miembro del Clan del Golfo muerto es el balance que han dejado los recientes combates entre el Ejército y este grupo ilegal en el Norte de Antioquia.

Adicionalmente, fueron incautadas prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, como 17 camuflados tipo camaleón, 15 equipos de campaña, seis chaquetas, 15 carpas militares; 16 busos tácticos, cinco hamacas, un chaleco multipropósito, pañoletas, cantimploras, pavas, entre otros elementos.

Aparte de la baja del presunto integrante de la Subestructura Julio César Vargas, como resultado de los choques también se dio la incautación de un fusil, 4 proveedores metálicos, 271 cartuchos calibre 7.62 milímetros y un radio de comunicaciones.

Según trascendió, los choques armados entre las tropas del Gaula del Ejército y el Clan del Golfo se dieron en la vereda Palestina, ubicada entre los municipios de Valdivia e Ituango.

Ahora, sobre el soldado herido se comentó que gracias al apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el militar fue evacuado de manera inmediata hacia la ciudad de Medellín, donde se encuentra recuperándose en un centro asistencial.

El Ejército indicó que en la zona se mantienen las acciones ofensivas con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y frenar el accionar delictivo de ese grupo armado.

Cabe mencionar que el Norte de Antioquia se han dado otros resultados. Por ejemplo, el Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles informó la ubicación y destrucción de cuatro laboratorios: dos ubicados en Valdivia, en las veredas Puerto Rico y Zapatillo; y otros dos en la vereda Bejuquillo, del vecino municipio de Cáceres.

Al parecer dos de los laboratorios serían del Clan del Golfo mientras que los otros dos serían del ELN y de las Disidencias de las Farc.

“En estos sectores fueron halladas cuatro estructuras de madera con 1.245 kilogramos de hoja de coca, 180 galones de base de coca en suspensión y 140 galones de gasolina. Asimismo, se ubicaron 500 galones de ACPM, 600 galones de pasta base de coca líquida, 160 kilos de cemento y 55 canecas, entre otros insumos y materiales para la fabricación del estupefaciente”, manifestó el Ejército.