¿Los engañaron? Cerca de 200 personas invadieron un lote en Sopetrán

Cerca de 200 personas decidieron invadir un lote ubicado entre las veredas El Rodeo y Sabanazo del municipio de Sopetrán, en el occidente del departamento.

Según videos que han trascendido por redes sociales, en el grupo de invasores hay mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y niños. Estos y sus familias habrían decidido invadir el predio alegando que este supuestamente llevaba abandonado cerca de 30 años. Y como supuestamente estas personas no tiene cómo adquirir un lote para construir sus viviendas en la zona, decidió apropiarse de este para tal fin.

“Son personas sin hogar, que no tienen cómo pagar un arriendo, personas necesitadas de una vivienda para cubrir sus necesidades. Solo quieren una oportunidad y salir adelante sin ser juzgadas. Son personas que no quieren causarle daño a nadie”, se escucha en un audio difundido sobre la invasión. Lea también: Comienzan campaña por el Sí al Área Metropolitana en el Oriente antioqueño, ¿usted qué opina? Ante esta situación, la Alcaldía de Sopetrán en cabeza de la mandataria Tatiana Carballo confirmó el hecho y agregó que los invasores ingresaron irregularmente a un lote privado al parecer motivados por inescrupulosos que –haciéndose pasar por funcionarios de la Alcaldía– regaron el rumor de que el predio estaba siendo entregado por el municipio. “En ningún momento se han adelantado entrega de lotes o adjudicación de tierras en Sopetrán.Hacemos un llamado respetuoso para que estas personas desalojen pacíficamente el predio y así evitar procesos jurídicos contra quienes están allí”, expresó la alcaldesa.

La Alcaldía señaló que esta situación se dio a raíz de engaños a la población con falsas expectativas. Sin embargo, según conoció EL COLOMBIANO, esto estaría siendo negado por los invasores. Por su parte, la alcaldesa también dijo que la Policía, la Personería y la Administración Realizarán el desalojo con el respeto de los derechos humanos. A la vez que se anunció que ya avanzan las investigaciones para dar con los instigadores de la invasión. Consultado por este asunto, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, señaló que, si bien hay varias personas de la vereda en la invasión, otras son de otras veredas e incluso municipios vecinos. El oficial también comentó que hasta ahora no ha llegado la querella o el requerimiento por parte del dueño del lote para poder proceder con el desalojo. Esto es esencial para realizar el operativotoda vez que las autoridades, deben tener a quien entregarle el predio para que se restablezca su seguridad y no se vuelva a usurpar.