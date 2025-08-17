x

(Video) Ciudadano convirtió estación de Transmilenio en ring de boxeo: agredió al policía que evitó que se colara

El individuo fue puesto en manos de los autoridades competentes para su judicialización.

  Los usuarios grabaron el momento de la disputa del ciudadano colado con el uniformado. Redes sociales.
    Los usuarios grabaron el momento de la disputa del ciudadano colado con el uniformado. Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
17 de agosto de 2025
bookmark

Un nuevo caso de intolerancia contra la autoridad se registró en Bogotá y quedó grabado en video. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, muestran a un ciudadano agrediendo a un patrullero de la Policía Nacional que le impidió ingresar sin pagar a la estación Ricaurte de TransMilenio, ubicada sobre la carrera 30, en el sur de la ciudad.

Siga leyendo: En el Petronio Álvarez de Cali abuchearon otra vez a Daniel Quintero: “fuera, ladrón”

En el material audiovisual se observa al hombre, vestido con buzo negro, jeans claros y zapatos blancos, forcejeando con el uniformado en plena vía exclusiva del sistema de transporte masivo. Aunque en el lugar también se encontraba una patrullera, esta no interviene durante la agresión a su compañero.

La situación fue controlada tras la llegada de un tercer policía, quien ayudó a reducir al atacante. El hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia contra servidor público, el cual contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión.

Lea aquí: Vuelve y juega: turista mexicana denuncia millonaria estafa en viaje por las islas del Caribe colombiano

“La persona ingresó de manera irregular a la estación y reaccionó violentamente cuando fue requerida por el uniformado”, explicó la coronel Maryam Moreno, comandante del Transporte Masivo de TransMilenio.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para respetar las normas y apoyar las acciones de control en el sistema de transporte. “Trabajamos por la seguridad y la convivencia. Invitamos a todos a contribuir con estas labores”, concluyó la oficial.

