Nueva iluminación en la vía Marinilla-El Peñol: instalan 565 luminarias LED

La vía que conecta a Marinilla con El Peñol cuenta desde ahora con una nueva infraestructura de iluminación. La Gobernación de Antioquia puso en funcionamiento 565 luminarias LED distribuidas a lo largo de 16,5 kilómetros de este corredor vial, una intervención que busca mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por la zona, especialmente durante las noches.

El proyecto requirió una inversión de $1.675 millones; beneficia a habitantes de las zonas rurales y a comerciantes y conductores que utilizan a diario esta vía para desplazarse entre ambos municipios. Del total instalado, 534 luminarias quedaron ubicadas en jurisdicción de Marinilla y 31 en El Peñol.

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La intervención hace parte de una estrategia departamental orientada a fortalecer la iluminación de corredores viales y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en sectores donde la oscuridad representaba una dificultad para los habitantes.

La secretaria de Ambiente de Antioquia, Beatriz Elena Pabón, destacó que el proyecto busca llevar mejores condiciones de infraestructura también a las zonas rurales y señaló que hace parte de las acciones que adelanta la dependencia mediante Valor +.