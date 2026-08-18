Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Nueva iluminación en la vía Marinilla-El Peñol: instalan 565 luminarias LED

La Gobernación de Antioquia instaló iluminación en 16,5 kilómetros del corredor vial con una inversión de $1.675 millones.

  • El departamento también instaló 2.351 puntos de iluminación en corredores viales de Yarumal, Rionegro, Guarne, Guatapé, El Santuario, El Carmen de Viboral, Andes y Jardín. FOTO Gobernación de Antioquia.
    El departamento también instaló 2.351 puntos de iluminación en corredores viales de Yarumal, Rionegro, Guarne, Guatapé, El Santuario, El Carmen de Viboral, Andes y Jardín. FOTO Gobernación de Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La vía que conecta a Marinilla con El Peñol cuenta desde ahora con una nueva infraestructura de iluminación. La Gobernación de Antioquia puso en funcionamiento 565 luminarias LED distribuidas a lo largo de 16,5 kilómetros de este corredor vial, una intervención que busca mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por la zona, especialmente durante las noches.

El proyecto requirió una inversión de $1.675 millones; beneficia a habitantes de las zonas rurales y a comerciantes y conductores que utilizan a diario esta vía para desplazarse entre ambos municipios. Del total instalado, 534 luminarias quedaron ubicadas en jurisdicción de Marinilla y 31 en El Peñol.

Lea más: Salió Devimed y llegó el Invías al Oriente antioqueño, ¿qué pasará con las autopistas?

La intervención hace parte de una estrategia departamental orientada a fortalecer la iluminación de corredores viales y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en sectores donde la oscuridad representaba una dificultad para los habitantes.

La secretaria de Ambiente de Antioquia, Beatriz Elena Pabón, destacó que el proyecto busca llevar mejores condiciones de infraestructura también a las zonas rurales y señaló que hace parte de las acciones que adelanta la dependencia mediante Valor +.

Más corredores viales con iluminación

La obra entre Marinilla y El Peñol se suma a otras intervenciones realizadas por la Gobernación en diferentes municipios de Antioquia.

El departamento ha instalado 2.351 puntos de iluminación en corredores viales de Yarumal, Rionegro, Guarne, Guatapé, El Santuario, El Carmen de Viboral, Andes y Jardín, además de la reciente intervención en Marinilla y El Peñol. Estas obras representan una inversión conjunta superior a $11.800 millones.

El propósito es mejorar la visibilidad en tramos de alta circulación y facilitar los desplazamientos de las comunidades que viven o desarrollan sus actividades económicas en sectores rurales.

Habitantes destacan el cambio en la vía

Para quienes viven cerca del corredor, el cambio se nota de manera evidente durante la noche.

Entérese: Nueva pista de BMX Mariana Pajón ya es una realidad: Alcaldía entregó obras por $5.000 millones

José Castaño Cardona, uno de los beneficiarios de la intervención, aseguró que la iluminación modificó las condiciones de seguridad del recorrido y facilitó la movilidad nocturna entre los municipios.

”Ya no nos da miedo salir de noche, porque eso era a oscuras. Hemos visto el cambio en el transcurso de esta vía. Nosotros observamos todo el proceso de montaje de postes, hasta que llegó a la entrada de mi finca. Acá teníamos que manejar siempre con las luces del carro encendidas”, añadió.

La nueva infraestructura también busca beneficiar a personas que se desplazan hacia centros urbanos, establecimientos comerciales y otros servicios ubicados a lo largo de la vía.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas luminarias nuevas fueron instaladas en la vía Marinilla-El Peñol?
La Gobernación de Antioquia instaló 565 luminarias con tecnología LED a lo largo de 16,5 kilómetros del corredor vial.
¿Cómo se distribuyeron las luminarias entre Marinilla y El Peñol?
De las 565 luminarias instaladas, 534 están en Marinilla y 31 en El Peñol.
¿La Gobernación ha instalado luminarias en otros municipios de Antioquia?
Sí. Además de Marinilla y El Peñol, se han intervenido 2.351 puntos de iluminación en corredores viales de Yarumal, Rionegro, Guarne, Guatapé, El Santuario, El Carmen de Viboral, Andes y Jardín.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos