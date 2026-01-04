Vías del Tren del Río serán compatibles con el metro de Medellín

Antioquia está en la antesala de revivir su ferrocarril. En un trabajo conjunto entre la Gobernación de Antioquia y el Metro de Medellín se está alistando el terreno para iniciar cuanto antes las obras del nuevo corredor, bien sea priorizando un tramo que irá desde Bello hasta Barbosa o encontrando un socio privado que le apueste de una vez a construir la línea completa entre Caldas y Puerto Berrío.

El pasado 12 de diciembre, el impulso más reciente para la iniciativa ocurrió en la Asamblea de Antioquia, en donde la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos aprobó en primer debate un proyecto de ordenanza que le daría luz verde al Departamento para comprometer $1,6 billones de vigencias futuras para la obra.

En una franja que arrancará en 2028 y se extenderá hasta 2056, la Gobernación quiere comprometer un valor anual de $58.337 millones para desvarar la megaobra y no depender de la voluntad presupuestal de la Nación.

Pese a que dicho proyecto de ordenanza aún está pendiente de ser aprobado en plenaria, los estructuradores ya están afinando varios de los componentes que tendrá la línea de transporte para que sea funcional.

Una de las entidades claves en ese proceso es el Metro de Medellín, desde donde su gerente, Tomás Elejalde, explicó que se está apoyando técnicamente la obra y asesorando su selección tecnológica, de tal forma que la futura línea sea compatible con el sistema metro.

“El Metro tiene varios roles importantes en el proyecto Tren del Río. Uno de ellos es que hacemos un acompañamiento técnico permanente en la selección tecnológica del proyecto. Acompañamos esta selección porque la tecnología escogida de las Líneas A y B son de vehículos de metro pesado, derivados de los trenes de cercanía alemanes”, precisó Elejalde, señalando que dichos trenes comparten en ese país vías férreas con los vehículos de carga.

En dicho proceso de selección, añadió, uno de los componentes clave que se están evaluando es que precisamente la tecnología que se escoja sea compatible, para que no ocurra como en otros metros de ciudades como Madrid, Barcelona, Nueva York o Londres, en donde sus vías no permiten el tránsito mixto de vehículos.

“Tenemos una gran suerte y eso es lo que nos lleva a nosotros a haber recomendado a la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia que se utilice el mismo gálibo o la misma tecnología. Como eso se puede hacer, y eso es lo que está planificado, nosotros pudiéramos aportar también en un futuro los vehículos”, dijo.

“Se pueden incluso utilizar las capacidades que nosotros estamos desarrollando en Bello para ensamblaje de trenes, para ensamblar trenes para el Tren del Río que pudieran circular por esas vías con tecnología similar o idéntica a la del metro. Por esas mismas vías del Tren del Río podrán circular también los trenes de carga y queda abierta la posibilidad de una Alianza Público Privada (APP)”, agregó.

En términos prácticos, Elejalde señaló que con dicha compatibilidad sería posible, por ejemplo, que un tren que iniciara su recorrido en la estación La Estrella y llegara a la estación Bello, pueda derivarse de la Línea A y pasar a la línea del Tren del Río para continuar hasta Barbosa.

De igual manera, la compatibilidad permitirá que, cuando el corredor en el futuro se amplíe hacia el sur, las operaciones del metro se puedan optimizar.