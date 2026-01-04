x

Vías del Tren del Río serán compatibles con el metro de Medellín

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó cómo se planea la futura línea férrea, para que pueda integrarse con el metro. La obra ya tuvo el primer visto bueno de la Asamblea de Antioquia.

  La Gobernación estudia opciones para revivir el ferrocarril, como construir tramos con recursos propios y en otros lograr alianzas público privadas. FOTO: CORTESÍA
    La Gobernación estudia opciones para revivir el ferrocarril, como construir tramos con recursos propios y en otros lograr alianzas público privadas. FOTO: CORTESÍA
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 6 horas
Antioquia está en la antesala de revivir su ferrocarril. En un trabajo conjunto entre la Gobernación de Antioquia y el Metro de Medellín se está alistando el terreno para iniciar cuanto antes las obras del nuevo corredor, bien sea priorizando un tramo que irá desde Bello hasta Barbosa o encontrando un socio privado que le apueste de una vez a construir la línea completa entre Caldas y Puerto Berrío.

El pasado 12 de diciembre, el impulso más reciente para la iniciativa ocurrió en la Asamblea de Antioquia, en donde la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos aprobó en primer debate un proyecto de ordenanza que le daría luz verde al Departamento para comprometer $1,6 billones de vigencias futuras para la obra.

En una franja que arrancará en 2028 y se extenderá hasta 2056, la Gobernación quiere comprometer un valor anual de $58.337 millones para desvarar la megaobra y no depender de la voluntad presupuestal de la Nación.

Pese a que dicho proyecto de ordenanza aún está pendiente de ser aprobado en plenaria, los estructuradores ya están afinando varios de los componentes que tendrá la línea de transporte para que sea funcional.

Una de las entidades claves en ese proceso es el Metro de Medellín, desde donde su gerente, Tomás Elejalde, explicó que se está apoyando técnicamente la obra y asesorando su selección tecnológica, de tal forma que la futura línea sea compatible con el sistema metro.

“El Metro tiene varios roles importantes en el proyecto Tren del Río. Uno de ellos es que hacemos un acompañamiento técnico permanente en la selección tecnológica del proyecto. Acompañamos esta selección porque la tecnología escogida de las Líneas A y B son de vehículos de metro pesado, derivados de los trenes de cercanía alemanes”, precisó Elejalde, señalando que dichos trenes comparten en ese país vías férreas con los vehículos de carga.

En dicho proceso de selección, añadió, uno de los componentes clave que se están evaluando es que precisamente la tecnología que se escoja sea compatible, para que no ocurra como en otros metros de ciudades como Madrid, Barcelona, Nueva York o Londres, en donde sus vías no permiten el tránsito mixto de vehículos.

“Tenemos una gran suerte y eso es lo que nos lleva a nosotros a haber recomendado a la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia que se utilice el mismo gálibo o la misma tecnología. Como eso se puede hacer, y eso es lo que está planificado, nosotros pudiéramos aportar también en un futuro los vehículos”, dijo.

“Se pueden incluso utilizar las capacidades que nosotros estamos desarrollando en Bello para ensamblaje de trenes, para ensamblar trenes para el Tren del Río que pudieran circular por esas vías con tecnología similar o idéntica a la del metro. Por esas mismas vías del Tren del Río podrán circular también los trenes de carga y queda abierta la posibilidad de una Alianza Público Privada (APP)”, agregó.

En términos prácticos, Elejalde señaló que con dicha compatibilidad sería posible, por ejemplo, que un tren que iniciara su recorrido en la estación La Estrella y llegara a la estación Bello, pueda derivarse de la Línea A y pasar a la línea del Tren del Río para continuar hasta Barbosa.

De igual manera, la compatibilidad permitirá que, cuando el corredor en el futuro se amplíe hacia el sur, las operaciones del metro se puedan optimizar.

Vías del Tren del Río serán compatibles con el metro de Medellín

En materia de mantenimiento, Elejalde añadió que esa condición también podría permitir que el tren de cercanías pueda beneficiarse de las capacidades ya instaladas de los talleres del metro y así optimizar la gestión de su material rodante.

Si bien dicho componente todavía no se define, el gerente agregó que otra de las posibilidades que no se descarta es que eventualmente sea el mismo Metro el que se encargue de operar el ferrocarril, aprovechando así su conocimiento acumulado por más de tres décadas.

El proyecto del ferrocarril de Antioquia arrancó este cuatrienio arrastrando problemas heredados de pasadas administraciones, sobre todo por cuenta de la falta de luz verde desde el Gobierno Nacional para financiar la obra.

Cabe recordar que a finales de 2023, el último intento de la región por lograr el aval de Bogotá se estancó luego de que el Ministerio de Transporte decidiera actualizar los requisitos para financiar ese tipo de desarrollos, aumentando las exigencias técnicas y normativas.

Ya en 2021, la región había entregado por segunda vez el proyecto actualizado al Gobierno Nacional, pero dicho intento se quedó truncado ante las vacilaciones de la Alcaldía de Medellín para apoyar la obra.

Luego, en noviembre de 2022, la iniciativa se volvió a presentar a la Nación, desde donde se pidió ajustar la capacidad del sistema, su presupuesto, entre otras variables, volviendo a dejarla a la deriva hasta el cambio de gobierno en 2024.

Bajo este panorama, buscando destrabar la obra antes de otro cambio de gobierno regional, la Promotora Ferrocarril de Antioquia decidió evaluar nuevas ideas, entre ellas darle prioridad a una unidad funcional que no dependa de un tercero para lograr un cierre financiero.

De esta manera, una de las opciones más viables es la de licitar solamente el tramo entre Bello y Barbosa, que tiene una longitud de 29,8 kilómetros y un costo aproximado de $2,86 billones (en pesos constantes de 2025). En contraste, la línea entre Caldas y Puerto Berrío de una sola vez tendría un valor de por lo menos $17,1 billones. Esto sin sumar otro tramo necesario entre Caldas y La Pintada, de $5,6 billones.

Otros caminos que revisa el Departamento, para un total de siete corredores que suman más de 2.497 kilómetros, es estructurar alianzas público privadas y otras alternativas de financiación que no dependan de la voluntad presupuestal del Gobierno Nacional, que ya tiene en vilo financieramente a obras en curso como el metro de Bogotá o el metro ligero de la 80 en Medellín.

