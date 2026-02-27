¿Lo pueden mover de EPS sin su consentimiento? Claves del decreto que redistribuye afiliados

Si usted está afiliado a una EPS que dejará de operar en su territorio por el decreto en salud del Gobierno, que redistribuye las cargas territoriales de estas entidades, podrán trasladarlo a otras más grandes como Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS). Sin embargo, según expertos, el sistema no tiene la capacidad operativa de mover millones de usuarios sin afectar su atención.
La experta Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas EPS, explicó a EL COLOMBIANO que la decisión también puede interrumpir tratamientos y servicios de los pacientes porque tendrán que empezar en otra EPS desde cero. Además, aseguró que garantizar el servicio y las contrataciones en cinco días, el tiempo en el que el Gobierno pretende ejecutar los traslados, sería imposible.
Quiceno advirtió que, si entra en operación el decreto, lo primero que deberán hacer las personas que vinculen es “dirigirse a la EPS para saber dónde lo van a atender y si las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) con las que tienen convenios están en capacidad para atenderlos o si deben renovar o ampliar contratos”.