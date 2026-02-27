¿Lo pueden mover de EPS sin su consentimiento? Claves del decreto que redistribuye afiliados

Si usted está afiliado a una EPS que dejará de operar en su territorio por el decreto en salud del Gobierno, que redistribuye las cargas territoriales de estas entidades, podrán trasladarlo a otras más grandes como Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS). Sin embargo, según expertos, el sistema no tiene la capacidad operativa de mover millones de usuarios sin afectar su atención. La experta Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas EPS, explicó a EL COLOMBIANO que la decisión también puede interrumpir tratamientos y servicios de los pacientes porque tendrán que empezar en otra EPS desde cero. Además, aseguró que garantizar el servicio y las contrataciones en cinco días, el tiempo en el que el Gobierno pretende ejecutar los traslados, sería imposible. Quiceno advirtió que, si entra en operación el decreto, lo primero que deberán hacer las personas que vinculen es “dirigirse a la EPS para saber dónde lo van a atender y si las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) con las que tienen convenios están en capacidad para atenderlos o si deben renovar o ampliar contratos”.

¿Por qué los traslados entre EPS?

El decreto del Gobierno habla de un mecanismo de “asignación especial de afiliados” con el que el Ministerio de Salud y la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) redistribuirán, supuestamente en cinco días, a los afiliados de las EPS que dejarán de operar. La EPS que le reciba no puede negarse, incluso si viene de otro régimen. Y, si se quiere cambiar a otra, deberá esperar mínimo 60 días en la aseguradora asignada para poder ejercer su derecho a la libre escogencia y solicitar traslados. Entre las excepciones se mencionan la reunificación de grupos familiares y las comunidades indígenas. Para Quiceno, esto “es vulneración del derecho a la libre escogencia (...) pasan a la gente como si fuera una rifa de confeti para otras EPS”. No tiene sentido ese traslado porque es inconsulto y llegarán a una que no tiene capacidad para atender a más pacientes”, aseguró. A EPS Sanitas la sacarán de 15 departamentos con el decreto.

¿Cuál es la EPS que recibirá más afiliados?

Nueva EPS será la entidad a la que llegarán más afiliados. Recibirá 2.’618.000 aproximadamente, que se suman a los casi 11,6 millones que ya tiene. Es decir, su cantidad final de usuarios será de cerca de 14,2 millones de afiliados, y los nuevos vendrán de EPS más pequeñas como Sura o Sanitas. Sin embargo, no porque sea la EPS con más usuarios tiene mayor capacidad. Actualmente, la entidad atraviesa una crisis grave. Está intervenida por el Gobierno Nacional, no ha presentado estados financieros desde 2023, en menos de dos años aumentó cuatro veces sus deudas (de $6 billones a $24 billones), demoras en medicamentos. Además, allí se presentaron los casos de Kevin Acosta, niño de 7 años que falleció esperando su tratamiento para la hemofilia, y el de Cecilia Quintero, quien falleció en un dispensario en Cúcuta esperando medicamentos para su hijo. Lea también: Gobierno expidió decreto que obliga a transferir millones de usuarios a Nueva EPS, pese a crisis

Otras EPS que ganan afiliados

Además de Nueva, Mutual Ser suma unos 425 mil afiliados, para un total de 3,1 millones aproximadamente (+15,8%). SOS sube a cerca de 299 mil usuarios (+40,3%), Comfenalco Valle suma unos 127 mil (+43%). También suben Cajacopi (+64,2%), Savia Salud (+53%), Compensar (+37,6%) y Familiar de Colombia (23,8%).

Las EPS que pierden afiliados

Según informó El Tiempo, la EPS que más pierde en términos absolutos es Sanitas, que cederá cerca de 1.270.000 afiliados y recibirá unos 707 mil, para un saldo negativo de 562 mil y una población final de 5’431.000 aproximadamente. Después viene Coosalud, con un saldo neto de -979.364 afiliados (se van unos 1.014.000 y le llegan un poco más de 35 mil). Luego está Asmet Salud, que registra uno de los mayores impactos relativos: pierde más de 867 mil afiliados netos y queda con solo cerca de 717 mil, una reducción del 54,7 %. También se destacan las caídas de Famisanar (-741.504; -28,4 %) y Emssanar (-356.571; -21,3 %). Lea también: Polémica: Famisanar firmó contrato con empresa de Córdoba pese a que no tienen afiliados en aquel departamento; ¿para qué? Algunas entidades no registran movimientos en esta redistribución. Es el caso del régimen de excepción, que se mantiene con 2’248.362 afiliados, y de EPS como Mallamas, Dusakawi, Anaswayuu, A.I.C., Pijaos, Ferrocarriles y E.P.M., que conservan su población sin variaciones.