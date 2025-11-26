De “los más buscados” a negociadores y “gestores” de paz: el prontuario de disidentes de “Calarcá” con los que pacta el Gobierno

Dos días antes de que se conociera la existencia de presuntos vínculos entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y posibles infiltraciones de ese grupo armado en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y en el Ejército, el Gobierno Nacional nombró a varios integrantes de estas disidencias como “gestores de paz”. Uno de ellos es Sadid Darío Rojas Ruiz, jefe del Frente 36 y señalado de estar detrás del derribamiento del helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, el pasado 21 de agosto, ataque en el que murieron 13 uniformados. Lea aquí: “Calarcá”, el criminal que mata y trafica y nunca le pasa nada

En la Resolución Ejecutiva 423 de 2025, firmada el viernes pasado, se establece que “se reconoce a miembros representantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes FACR-EP para participar en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional”. Lea también: “Serví de fuente humana para el Gobierno Petro, tenía capacidad de acceder a información privilegiada”: Wilmar Mejía, salpicado de vínculos con alias “Calarcá” En el documento aparecen los nombres de José del Carmen Maya Téllez, Sadid Darío Rojas Ruiz, Yonathan Enrique Gómez Molina y Yeison Alexis Ojeda Gilón, todos habilitados para participar en la Mesa de Diálogos de Paz, enmarcada en la política de ‘Paz Total’ promovida por el Gobierno.

Resuelve de la Resolución Ejecutiva número 423 de 2025. Foto: Diario Oficial.

Este diario realizó una búsqueda de los antecedentes que tienen estas personas mencionadas en la Gaceta Oficial, y encontró que efectivamente Sadid Rojas, alias Samir, es “el más buscado” en el departamento de Policía de Antioquia por pertenecer al Grupo Armado Organizado Residual, Estructura 36.

Alias ‘Samir’, uno de los más buscados por el departamento de la Policía de Antioquia. Foto: Policía Nacional.

Yeison Alexis Ojeda Gilon, alias Danilo Alvizú

Además, Yeison Alexis Ojeda Gilon, alias Danilo Alvizú -señalado líder del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc-, aparece mencionado en los correos extraídos del computador de ‘Calarcá’, que se muestran en el entramado revelado por Noticias Caracol. Puede leer: De la “paz total” al fracaso total

Estos no son datos menores. Por lo menos de los nombres que el Gobierno Nacional designó como gestores de paz, dos de ellos están relacionados con actos delictivos que han llevado las disidencias actualmente en el país. Lo cual, podría reafirmar las opiniones no solo de que ya la política de ‘Paz Total’ ha sido “fallida”, sino de que también el Gobierno estaría dando “indultos” por medio de estas negociaciones a miembros activos de grupos armados en el país.

Sus prontuarios criminales

Llama la atención que varios de estos delegados como “gestores de paz” tengan una trayectoria criminal considerable. Sadid Darío Rojas, por ejemplo, tiene a su nombre una búsqueda de captura por el que se ofrecen 200 millones de pesos. Y no es lo único. Estados Unidos también lo tiene en la mira tras el ataque al helicóptero Black Hawk, una aeronave estadounidense entregada a la Policía Nacional para operaciones antinarcóticos, y que fue derribada en Amalfi el pasado mes de agosto durante un atentado ejecutado con drones. Amplíe la noticia: Estados Unidos ofrece recompensa de US$5 millones por terroristas que derribaron helicóptero y mataron a 13 policías en Antioquia De acuerdo con reportes de inteligencia, Rojas tiene presencia en al menos una docena de municipios de Antioquia —Campamento, San Andrés de Cuerquia, Anorí, Amalfi, Tarazá, Valdivia, Yarumal, Angostura, Guadalupe, Toledo, Briceño y Cáceres— y actualmente lidera los combates contra las disidencias de ‘Mordisco’, con quienes ‘Calarcá’ sostiene una guerra abierta desde la fractura del grupo en agosto de 2024. Por su parte, ‘Danilo Alvizú’, encabeza el Frente Carolina Ramírez. A él se le atribuye el asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo, reclutados y posteriormente ejecutados tras intentar desertar. Por este crimen, alias ‘Danilo’ figura entre los más buscados por la Policía de ese departamento por el delito de homicidio.

Es importante mencionar que esta resolución se firma a tan solo unos meses de que se termine la gestión del Gobierno de Gustavo Petro como presidente de la República. No obstante, llama la atención que la designación de estos disidentes de las Farc como “gestores de paz” coincida con que sus nombres aparecieron en la investigación de Noticias Caracol que destapó un presunto entramado de filtraciones entre el Ejército Nacional, el DNI y esos grupos armados ilegales.

Con un dron derribaron un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia; seis policías muertos y siete heridos El atentado ocurrió en los límites entre Amalfi y Anorí contra un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía. Este hecho dejó seis uniformados muertos y siete personas lesionadas.

