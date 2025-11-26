De “los más buscados” a negociadores y “gestores” de paz: el prontuario de disidentes de “Calarcá” con los que pacta el Gobierno

Dos días antes de que se conociera la existencia de presuntos vínculos entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y posibles infiltraciones de ese grupo armado en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y en el Ejército, el Gobierno Nacional nombró a varios integrantes de estas disidencias como “gestores de paz”.
Uno de ellos es Sadid Darío Rojas Ruiz, jefe del Frente 36 y señalado de estar detrás del derribamiento del helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, el pasado 21 de agosto, ataque en el que murieron 13 uniformados.
