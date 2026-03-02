Hasta con drones atacan estaciones de gasolina en Ituango, ¿qué hay detrás?

Tan grave está la situación de orden público en el Norte de Antioquia que ya ni los establecimientos de comercio se están salvando de la arremetida a punta de drones que los violentos están realizando.

Y es que recientemente se conoció que una estación de servicio del municipio de Ituango fue atacada al parecer con drones cargados de explosivos, al parecer porque sus dueños se habrían negado a pagar extorsiones. Le recomendamos leer: Gobernador Rendón y alcalde Gutiérrez alertan por posible intento de atentado con drones en su contra en Hidroituango Por medio de un comunicado, los propietarios del establecimiento tuvieron que anunciar el cierre indefinido de la serviteca a raíz de los problemas de orden público y las amenazas directas contra el establecimiento.

“Nos hemos visto en la penosa necesidad de no prestar los servicios en nuestra EDS y demás dependencias con el fin de garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y visitantes a partir del día de hoy (27 de febrero) hasta nueva orden”, comentaron.



Este diario consultó con las autoridades, quienes confirmaron que el ataque se dio a finales del pasado mes de febrero. El ataque estaría atribuido al frente 18 de las disidencias de las Farc. Por ahora, la investigación del caso está a cargo de la Policía. Pero no solo Ituango sufre de estos problemas, en el municipio de Vegachí –al Nordeste de Antioquia– ya se siente la falta del combustible por el cierre indefinido de dos estaciones de servicio por iguales motivos. Lea también: Más de 270 personas se desplazaron en Segovia tras masacre de familia con un dron

Según medios locales de este municipio, las amenazas extorsivas obligaron al cierre temporal de las estaciones de servicio que surten a este municipio.