Tres capturas y una prófuga: así va el caso de las 48 mujeres contagiadas por una micobacteria en Medellín

Hace catorce meses Medellín conoció la historia de terror que, en ese momento, apenas comenzaba para casi medio centenar de mujeres que terminaron infectadas por una misteriosa bacteria que de manera acelerada empezó a destrozar sus cuerpos.
Todas ellas, 48 hasta ahora, llegaron hasta el centro estético Arte en tu Cuerpo, en Medellín, confiando en el supuesto profesionalismo de Yarleny Mosquera Aguirre y su equipo, encargadas de realizarles los procedimientos estéticos que buscaban.
