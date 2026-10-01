Desde noviembre se podrá volar de Medellín directamente a Buenos Aires con tarifas desde 270 dólares

Medellín tendrá desde el 12 de noviembre una conexión aérea directa con Buenos Aires, Argentina. La aerolínea JetSMART anunció el pasado miércoles 30 de septiembre el lanzamiento de la ruta entre el Aeropuerto Internacional José María Córdova y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, con cinco frecuencias semanales, una oferta inicial de 1.860 sillas y tarifas que parten desde los 901.765 pesos —equivalentes a 269,77 dólares, impuestos y tasas incluidos—. Es la primera vez que una aerolínea ultralow-cost opera una conexión directa entre Colombia y Argentina.
“Medellín se consolida como un punto de conexión fundamental en nuestra red, permitiendo a los pasajeros provenientes del sur del continente conectar fácilmente hacia las playas del Caribe colombiano y joyas turísticas de la región como Punta Cana”, afirmó Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia.
Por otro lado, Mario García, el country manager de la aerolínea, agregó que la ciudad ya es uno de sus principales puntos de operación en el país: “Ya JetSMART tiene 22 rutas domésticas, entonces desde diferentes zonas del país pueden venir a Medellín y de aquí conectar a Buenos Aires”.
La estrategia de esta empresa, originaria de Chile, no es solo bilateral. La ruta está diseñada también como una plataforma de conexión: los viajeros argentinos y del Cono Sur que lleguen a Medellín podrán encadenar vuelos hacia el Caribe colombiano y otros destinos de la red, lo que convierte al José María Córdova en un punto de tránsito para el turismo suramericano.
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