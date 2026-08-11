“Ya tenemos 20% del mercado doméstico en el José María Córdova”, CEO de JetSmart

JetSmart ya cumple 10 años de operaciones internacional. Su expansión alcanzó Colombia, donde ya concentra cerca del 12% del mercado doméstico y opera con 14 aeronaves.
Estuardo Ortiz, CEO de dicha aerolínea, dialogó con EL COLOMBIANO y destacó el crecimiento registrado durante sus dos primeros años en Colombia.
Según explicó, al cierre de 2025 la compañía tuvo un aumento interanual de 96% en pasajeros frente a 2024, mientras que su entrada al mercado contribuyó a reducir las tarifas entre 15% y 20% en las rutas donde opera.
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Ortiz también habló de los límites que enfrenta el crecimiento de la aviación en Colombia, particularmente por la capacidad de aeropuertos como El Dorado y José María Córdova de Rionegro. Y detalló la expansión internacional desde Medellín y confirmó que la nueva ruta hacia Buenos Aires comenzará operaciones en noviembre.