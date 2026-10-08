Procuraduría investiga a expersonero de Apartadó por posesionarse pese a presunta inhabilidad

La Procuraduría General de la Nación halló méritos para proferirle pliego de cargos al expersonero de Apartadó, Wílmar Alberto Herrera Orozco, por posesionarse a pesar de estar presuntamente inhabilitado para ocupar el cargo.

El funcionario, que fue elegido como agente local del Ministerio Público en esa localidad ubicada en la zona agroindustrial de Antioquia para el periodo 2024-2028, habría tenido un contrato de prestación de servicios con el municipio entre enero y diciembre de 2023, un año antes de su posesión, y al mismo tiempo participó en el proceso de selección, situación que le generaba una inhabilidad para concursar y ocupar ese rol durante el periodo para el cual fue designado por el Concejo de Apartadó.

Debido a esto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.

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Vale la pena aclarar, sin embargo, que Herrera ya no ostenta el cargo de personero, pues su elección fue anulada por el Consejo de Estado en septiembre de 2024 por los mismos motivos que ahora le abre investigación la Procuraduría.

Este caso también originó dos investigaciones disciplinarias más: una contra los seis concejales que votaron por Herrera el 9 de enero de 2024 (el Concejo de Apartadó tiene 17 corporados), incluido el actual alcalde, Adolfo Romero, quien ocupaba una curul por aquel tiempo.

En la otra indagación está involucrada la mesa directiva de la corporación municipal que lo posesionó en la misma época.