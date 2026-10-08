Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

60 lesionados en la fecha FIFA golpean fuerte a las grandes ligas del fútbol europeo

Figuras de la talla de Kylian Mbappé o Erling Haaland sufrieron percances con sus selecciones en la Nations League.

  • Erling Haaland es una de las estrellas afectadas por el “virus FIFA”. FOTO: X Erling
    Erling Haaland es una de las estrellas afectadas por el “virus FIFA”. FOTO: X Erling
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
bookmark

La fecha FIFA es un dolor de cabeza para la mayoría de los clubes del fútbol de élite debido a la sobrecarga que generan los desplazamientos de cada jugador hacia su país y la alta exigencia que conlleva representar a su selección. De por sí, el futbolista no quiere hacer las cosas mal o a medias con el equipo nacional; por esa razón lo da todo, así sea en un partido amistoso, lo que hace que se lesionen más fácil por ese cansancio acumulado, mientras que los que no están convocados tienen días de descanso en su club.

El llamado “virus FIFA” no es algo nuevo, aunque ahora, con la extensión del parón de selecciones, se hace mucho más notorio. Una competición oficial como lo es la UEFA Nations League exige más a los seleccionados para hacer las cosas bien con su país. Además, ya no es solamente un par de fechas como era normalmente; ahora se juegan 4 partidos en este torneo por selección en tan solo 14 días. Los que juegan amistosos tuvieron acción en mínimo 3 ocasiones.

Durante la primera jornada de la Liga de Naciones el pasado sábado 26 de septiembre, la estrella francesa Kylian Mbappé tuvo que dejar el campo cuando enfrentó a Turquía tras marcar el gol que le dio el triunfo a los galos en el debut de Zinedine Zidane como director técnico. Ante este panorama, el Real Madrid rápidamente hizo que su jugador volviera a la capital española para realizar exámenes y dar con el diagnóstico, que al final fue una hiperextensión de rodilla.

Mbappé es uno de los casos más sonados; sin embargo, no es el único. En total, son 60 jugadores que hacen parte de las 5 mejores ligas del mundo que sufrieron algún percance físico durante el reciente parón de selecciones. Su contraparte en la nueva era, Erling Braut Haaland, también tuvo que ser sustituido en el último compromiso contra Portugal y se desconoce el resultado de su lesión, que, aunque leve, no deja de ser preocupante para Noruega y el Manchester City.

Así se dividen los lesionados

Sin duda, la Premier League es el mejor campeonato liguero del planeta, con jugadores de alto nivel en cada club y una exigencia física notable fecha tras fecha, no es raro que sea la más afectada, ya que la mayoría de futbolistas en este torneo son convocables por su selección. La Premier sufrió la baja de 16 jugadores durante la Nations League y los juegos amistosos, entre ellos destacan Kai Havertz y Christos Tzolis del actual campeón, Arsenal.

Para los románticos, el fútbol de Italia siempre traerá bellos recuerdos, aunque no pase por su mejor momento en clubes o selección. Lo cierto es que “El Calcio” se vio afectado por el roce de sus jugadores durante esta fecha FIFA con 14 lesionados. Nicoló Zaniolo de Udinese o Giacomo Raspadori de la Atalanta son dos figuras que representaron a la “Azzurra” y lastimosamente estarán algunos días fuera de los terrenos de juego.

La Liga de España se caracterizó en el último siglo por tener a las grandes figuras del fútbol mundial, aunque divididas siempre en Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y uno que otro club que se cuela en la lista temporada tras temporada. Con 13 afectados por el parón, el balompié español fue el tercero que más sufrió. Raphinha, goleador del Barcelona y actual pichichi, tuvo que dejar la concentración de Brasil tras una molestia contra India. Otros nombres como Nico Williams, Ibrahima Konaté o el ya mencionado Mbappé también están en la lista.

Aunque no tiene muchos seguidores en el mundo, a excepción del Paris Saint-Germain o alguno de los Olympique (Marsella-Lyon), el fútbol francés es fundamental para entender el deporte actual, ya que de la Ligue One salen múltiples figuras año tras año. “Le Championnat” sufrió 9 bajas, entre ellas la del nuevo goleador del PSG, el español Ferrán Torres. El hermano de Kylian, Ethan Mbappé, tuvo que abandonar la concentración de Francia Sub-21 por una lesión.

Por último, la Bundesliga, campeonato del que hace parte Luis Díaz con el Bayern Múnich, fue de las cinco grandes ligas la que más suerte tuvo. Tan solo fueron 8 futbolistas afectados por el virus FIFA en la liga teutona. Justamente, uno de los lesionados fue un compañero de “Lucho”, Jamal Musiala. Aunque el joven volante creativo sufrió desmayos por problemas cognitivos en los últimos meses, su lesión con Alemania no tiene que ver con eso.

Lea también: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”: Lionel Messi y su emotiva carta de despedida de la selección Argentina

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el «virus FIFA» y por qué afecta a los clubes?
El «virus FIFA» es el término utilizado para describir las lesiones o problemas físicos que sufren los futbolistas durante los periodos en los que juegan con sus selecciones. Los viajes, la acumulación de partidos y la exigencia física pueden aumentar la carga sobre los jugadores y generar problemas al regresar a sus clubes.
¿Cuántos futbolistas se lesionaron durante la última fecha FIFA?
60 jugadores de las cinco principales ligas de Europa sufrieron algún problema físico durante el reciente parón de selecciones, según los datos recogidos en la noticia. Entre ellos aparecen figuras como Kylian Mbappé, Raphinha, Kai Havertz y Jamal Musiala.
¿Qué liga tuvo más jugadores lesionados durante la fecha FIFA?
La Premier League fue la competición más afectada, con 16 futbolistas lesionados durante los partidos de selecciones. Entre los nombres destacados están Kai Havertz y Christos Tzolis, ambos del Arsenal.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form