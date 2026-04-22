Van 135 animales silvestres atacados por perros y gatos en el oriente de Antioquia

En lo que va de 2026, el Centro de Atención y Valoración de Cornare ha recibido 1.200 animales silvestres. De ellos, 135 ingresaron por ataques de perros y gatos, principalmente en municipios como Rionegro, Marinilla, El Retiro, Guarne y La Ceja. Entre las especies afectadas hay zarigüeyas, puercoespines, perezosos, comadrejas, iguanas, serpientes, tigrillos y aves como gavilanes y barranqueros.
Las cifras muestran una tendencia que preocupa: en 2020 se registraron 27 ataques de este tipo en todo el año; en 2025, la cifra llegó a 514. Y cerca del 80% de los animales afectados muere antes de recibir atención o durante su recuperación.