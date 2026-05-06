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Alerta por las finanzas: Colombia registra el peor deterioro fiscal de América Latina, según la Cepal

El informe de la Cepal revela que Colombia lidera el deterioro fiscal regional, con un déficit primario del 3,6% del PIB y tasas de interés históricas.

  • Colombia registra mayor deterioro fiscal de América Latina, en cabeza de Germán Ávila, ministro de Hacienda; y Gustavo Petro, presidente de Colombia. FOTO: Presidencia y Colprensa.
    Colombia registra mayor deterioro fiscal de América Latina, en cabeza de Germán Ávila, ministro de Hacienda; y Gustavo Petro, presidente de Colombia. FOTO: Presidencia y Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
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Las alarmas en el tablero económico del país se encendieron esta semana tras la publicación del informe “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026”.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Colombia no solo está gastando más de lo que recibe, sino que es el país de la región que más ha empeorado su balance primario en el último año.

Mientras que buena parte de los vecinos latinoamericanos han logrado estabilizar sus cuentas o incluso mejorar sus ahorros tras la crisis de años anteriores, las cifras indican que Colombia va en la dirección opuesta.

“Mientras la mayoría de América Latina mejora su balance primario de 2024 a 2025, Colombia pasa de -2,4% a -3,6% del PIB, el mayor deterioro de la región según el último informe publicado por la Cepal. No es percepción. Son datos”, advirtió Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la Eafit e investigador sénior económico.

Entérese: Deuda de Colombia está en el nivel más alto desde la Guerra de los Mil Días, dice análisis de Anif

Balance fiscal de América Latina.
Balance fiscal de América Latina.

El rojo en las cuentas colombianas frente a la región

El balance primario es, en palabras sencillas, la diferencia entre los ingresos del Estado y sus gastos, sin contar todavía el pago de los intereses de la deuda.

Es el termómetro que mide si un país puede cubrir su operación básica. En este rubro, como se mencionó, Colombia pasó de un balance de -2,4% en 2024 a un preocupante -3,6% del PIB en 2025.

Este retroceso de 1,2 puntos porcentuales sitúa al país en el extremo más bajo de la tabla regional.

Para dimensionar la caída, basta compararlo con otros países que también retrocedieron, pero de forma más moderada, por ejemplo, Guatemala (-1,0), Uruguay (-0,5) y Ecuador (-0,4). Los datos de la Cepal confirmaron que el deterioro nacional es el más pronunciado de todo el continente.

“Para dimensionar el reto que tiene el siguiente gobierno en materia fiscal, Colombia es el país de la región con las más altas tasas de interés de su deuda. La situación empeora desde 2024. Después de Brasil, somos el país con el mayor déficit fiscal”, detalla el consultor en temas públicos Felipe Jiménez Ángel.

Siga leyendo: Gobierno celebra que canceló deuda con el Fondo Monetario, pero paga tasas de 14% por TES

Un mapa regional de contrastes: Colombia a contravía

El análisis de la entidad multilateral permite agrupar a los países en tres grandes bloques, donde el desempeño colombiano resalta por su balance negativo frente a economías que están logrando la recuperación.

1. Países con deterioro fiscal: Un grupo de nueve naciones, encabezado por Colombia, seguido de República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Brasil.

2. Países con estabilidad: Chile se mantiene como el referente de equilibrio, con una variación de 0,0 en su balance respecto al año anterior.

3. Países con mejora fiscal: Siete estados reportan saldos positivos. Panamá lidera este crecimiento, acompañado por México, Perú, Argentina y Nicaragua, demostrando que existe un margen regional para sanear las finanzas públicas.

Deuda pública: ¿Por qué nos estamos financiando tan caro?

El problema no es solo que el déficit crezca, sino que financiar ese hueco le está costando a Colombia más que a cualquier otro país de la región.

Analistas y expertos en finanzas públicas advierten que, después de Brasil, Colombia es la nación con el mayor déficit fiscal, pero con un agravante, pagamos las tasas de interés más altas de toda Latinoamérica.

Ante esto, el economista e investigador Diego Montañez-Herrera cuestionó el optimismo del Gobierno frente a mecanismos como los TRS o el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, y advirtió que el verdadero cambio está en la composición de la deuda pública.

Con cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia a marzo de 2026, señaló que “los TES ya representan el 61,5% del total, mientras que la deuda interna supera el 70%. La deuda no desaparece, se está trasladando hacia TES”, afirmó.

El analista subrayó que este movimiento se da en un contexto adverso, marcado por tasas de interés históricamente altas, por encima del 13%, lo que encarece el costo del endeudamiento y presiona las finanzas públicas.

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Uno de los puntos que más genera incertidumbre en los mercados es la “curva invertida” en las tasas de los TES. Al cierre de abril de 2026, financiarse a corto plazo resulta más costoso que hacerlo a largo plazo, una señal técnica de mayor riesgo percibido hoy:

-TES a 1 año: 13,55%

-TES a 5 años: 13,76%

-TES a 10 años: 13,47%

Este fenómeno no se limita solo a la moneda local. Según, Montañez, en términos reales (ajustando por inflación mediante la Unidad de Valor Real - UVR), el costo también está en máximos históricos. Esto significa que el Estado está aceptando condiciones de financiación muy costosas y en plazos muy breves para cubrir sus necesidades inmediatas.

Al final del día, según los analistas, este encarecimiento del dinero para el Gobierno termina golpeando el bolsillo de todos los ciudadanos, pues eleva las tasas de interés generales y reduce el margen de maniobra para la inversión social y el desarrollo territorial.

Además: Próximo presidente de Colombia heredará déficit histórico comparable con los años 90 y la pandemia

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