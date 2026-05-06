Alerta por las finanzas: Colombia registra el peor deterioro fiscal de América Latina, según la Cepal

Las alarmas en el tablero económico del país se encendieron esta semana tras la publicación del informe “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026”.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Colombia no solo está gastando más de lo que recibe, sino que es el país de la región que más ha empeorado su balance primario en el último año.
Mientras que buena parte de los vecinos latinoamericanos han logrado estabilizar sus cuentas o incluso mejorar sus ahorros tras la crisis de años anteriores, las cifras indican que Colombia va en la dirección opuesta.
“Mientras la mayoría de América Latina mejora su balance primario de 2024 a 2025, Colombia pasa de -2,4% a -3,6% del PIB, el mayor deterioro de la región según el último informe publicado por la Cepal. No es percepción. Son datos”, advirtió Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la Eafit e investigador sénior económico.
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