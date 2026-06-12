Murió el pintor David Hockney, gran figura del arte contemporáneo y lo recordamos con seis de sus obras

El británico David Hockney, considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo, murió el jueves 11 de junio por la noche a los 88 años, anunció este viernes su agente.
Calificándolo como “una de las figuras más importantes del arte contemporáneo tanto en el siglo XX como en el XXI”, Erica Bolton, responsable de la agencia que lo representaba, informó en un comunicado que “falleció en paz en su casa” el jueves, un mes antes de cumplir 89 años.
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Hockney deja una obra gigantesca y vibrante de color, que va desde los paisajes verdes de su Inglaterra natal hasta las piscinas turquesas de California.