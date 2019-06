“Estamos en un proceso irreversible de cambio político”: embajador de Guaidó

Carlos Vecchio es el embajador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en Estados Unidos, y está en Colombia para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Vecchio, como parte de la delegación de Guaidó, habló con EL COLOMBIANO sobre la situación política de su país y la participación de la oposición venezolana en este encuentro multilateral.

¿Qué representa que Venezuela tenga voz y voto en la Asamblea?

“Es un momento histórico. Después de 20 años de dictadura hoy se reconoce lo que nosotros representamos, que es la voz de la libertad. Que la Asamblea General, que es el órgano más importante de la OEA, haya reconocido nuestra presencia es un paso en la lucha de derrotar la dictadura de Nicolás Maduro y de sumar la voz de la libertad en esta organización”.

¿Qué opina de la posición de los Estados que se pararon de la plenaria ante la presencia de la delegación de Juan Guaidó?

“No puedo entender cómo Uruguay puede estar defendiendo la dictadura de Maduro. Defender a Maduro es ser parte del sufrimiento que se está generando en Venezuela y del sufrimiento de los migrantes que han estado obligados a salir del país. Es vergonzoso que a estas alturas se pueda apoyar a un régimen que ha causado dolor a nuestro pueblo. Lo importante es que son pocos y la gran mayoría de esta organización defiende la voz del que nosotros representamos, de la democracia en contra de la dictadura”.

“Muchos de esos países, particularmente Uruguay, estuvieron perseguidos por dictaduras, sufrieron lo que nosotros en este momento. Les estamos pidiendo que defiendan la democracia y el respeto a los derechos humanos. El problema de Venezuela se va a resolver si rescatamos la democracia”.

Lea también: El viaje de Venezuela a Medellín para estar en la Asamblea

¿Lo que está pasando con Venezuela puede dividir el sistema interamericano?

“No. Acá hay una clara mayoría en favor de la democracia. En esta región, el continente, y diría que también que en Europa están con nosotros. Los países democráticos están enfrentando la dictadura, hay un sólido bloque internacional que hoy combate lo que representa Nicolás Maduro. No veo posibilidad alguna de que eso suceda. Más bien, de una mayor cohesión en la región. Creo que no hay precedentes de que se haya armado una coalición internacional de esa importancia combatiendo en este caso una dictadura y, por supuesto, impulsada por nosotros internamente en Venezuela”.

Ha habido voces como la de John Bolton (consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump) y Mike Pompeo (secretario de Estado), que hacen sacar a flote el rumor de la intervención militar. ¿Qué opina del manejo que ha dado Estados Unidos a la crisis de Venezuela?

“El presidente interino lo ha dicho: nosotros estamos ejerciendo toda la presión necesaria para tener una solución pacífica. Hemos presentado esa solución, que es una elección presidencial sin Maduro en el poder. El mundo es testigo de que nosotros hemos agotado y hecho todos los esfuerzos. El presidente interino también ha dicho que está comprometido en proteger la vida de los venezolanos y está dispuesto a explorar cualquier otra opción para conseguirlo, incluyendo lo que serían estas (medida de intervención militar) bajo el principio de la Responsabilidad de Proteger. En esos términos lo hemos planteado y la seguiremos empujando”.

Lea también: No era cuento, la economía de Venezuela está devastada

¿Juan Guaidó como presidente interino ha perdido fuerza?

“Todo lo contrario. Él hoy es la persona que tiene la mayor popularidad en Venezuela, que ha logrado no solo unir a la sociedad democrática que representan las distintas tendencias políticas, sino a un pueblo que ahora mayoritariamente está buscando un cambio político. Hoy Juan Guaidó representa eso: la esperanza. Se ha convertido en la persona más popular en los últimos 20 años, incluso más que Chávez, sin aparecer en los medios de comunicación. No está en televisión nacional y vemos cómo ha construido eso a punta de coraje, de esfuerzo, y logró la coalición interna y la coalición internacional. Eso no había pasado nunca. Es la esperanza de un pueblo que quiere un cambio”.

Sigue sin darse la transición. ¿Qué hace falta para que se pueda efectuar?

“Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero puedo decir que estamos cerca de la libertad y tenemos esa determinación hasta que lo logremos. No tengo duda de que estamos en un proceso irreversible de cambio político que va a llegar, no lo podrán parar y eso lo representa Juan Guaidó”.