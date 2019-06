“La salida de Assange de la embajada de Ecuador fue un alivio”: Canciller de Ecuador

Ecuador, desde hace dos años, dejó de representar ese aliado férreo del chavismo en Venezuela que fue bajo el gobierno de Rafael Correa. El actual presidente, Lenín Moreno, llegó al poder como el sucesor de la izquierda, pero pronto comenzó a gobernar en la línea contraria.

Desmontó leyes como la polémica Ley de comunicación que, según varios periodistas ecuatorianos, equivalía a un instrumento de censura de los medios, con quienes el expresidentes no mantuvo buena relación. Moreno también retiró progresivamente el tradicional respaldo ecuatoriano al chavismo y, la muestra más grande de su ruptura llegó en 2019.

Ecuador retiró a su embajador en Caracas tras la investidura de Maduro como presidente el 9 de enero y, el 23, reconoció al opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela una vez este fue proclamado por la Asamblea Nacional.

La ausencia de Ecuador entre sus aliados es una de las más evidentes en el aislamiento actual del gobierno de Maduro. EL COLOMBIANO habló con el Canciller de Ecuador, José Valencia Amores, sobre este cambio político y sobre cómo afronta su país la llegada de 290.000 venezolanos a su país.

¿El expresidente Rafael Correa es un perseguido político?

En absoluto. Ha sido requerido por varias cortes del país por distintos casos. No hay ninguna persecución política, no se puede pensar si quiera.

¿Qué responde a quienes critican al presidente Moreno por llegar al poder con las banderas de Correa y luego abandonarlas?

Cada gobierno tiene que ejercer según las circunstancias. Cuando el presidente Moreno asumió el poder se dio cuenta que la información proporcionada por el anterior gobierno sobre los indicadores de economía nacional, los montos de endeudamiento, entre otros, era muy distinta a la realidad. Eso exigía tomar decisiones sobre la marcha, que no estaban contempladas en la campaña de 2017.

¿El expresidente proyectó un Ecuador que no era real?

La política exterior del presidente Correa se basaba en premisas que ahora ya no existen, como el precio del petróleo de más de 100 dólares, una abundancia de recursos por los precios altos de las materias primas durante muchos años. Esto llevó a que Ecuador contrajera una importante deuda externa y a que el Estado creciera a nuestro juicio desmesuradamente. Cuando empezaron a bajar los precios, se desató una crisis real, porque había compromisos que no estábamos en capacidad de atender.

Uruguay se retiró de la Asamblea de la OEA y dijo que la presencia de un delegado de Guaidó rompía las normas del organismo, ¿hay una crisis de institucionalidad en la OEA?

Creo que esa posición de Uruguay nace del hecho de que no reconocen al presidente interino Juan Guaidó como el jefe de Estado de Venezuela. Como resultado de eso no acepta la designación o la acreditación de delegados que provengan del gobierno del presidente Guaidó. Eso no ocurre con Ecuador. En enero pasado reconocimos a Juan Guaidó como el presidente interino y legítimo de Venezuela, esto con base a que la Asamblea Nacional es el órgano legítimo que está actuando dentro de ese país y a que tenemos muchos reparos sobre los comicios de 2018 que le dieron la reelección a Maduro.

El presidente Lenín Moreno abrió la posibilidad de imponer una visa humanitaria a los venezolanos como ya hicieron Chile y Perú, ¿eso no generaría un embotellamiento de estos en Colombia?

Por el contrario, creemos que la visa humanitaria va a facilitar la regularización, la normalización en términos migratorios de los venezolanos que ya están en Ecuador. Una visa humanitaria funcionaría como un camino expedito a fin de facilitar esa regularización. Esto va a permitir que se ejerza un control, pues nos preocupa muchísimo que ingresen personas sobre las cuales el Estado ecuatoriano no tenga una claridad sobre su identidad.

¿La visa podría ser negada a algunos venezolanos?

No, no está diseñada como un mecanismo de rechazo. Va a ser un documento casi gratuito y con las exigencias de ingreso que cualquier país requiere.

Hablemos sobre Julian Assange. El presidente Moreno dijo que Ecuador se quitó “una piedra en el zapto” al retirarle el asilo que Correa le había dado al fundador de Wikileaks, ¿tenía esa potestad?

Según los convenios interamericanos sobre derecho al asilo diplomático, de La Habana de 1928 y de Caracas de 1954, el Estado es literalmente soberano de otorgar asilo diplomático y retirar. Incluso, no tiene que explicar a terceros esa decisión que adopta.

Pero ustedes explicaron...

Por respeto a la opinión pública, el presidente dio a conocer las razones por las que el asilo concedido en 2012 ya no debía continuar.

¿Y se quitó una piedra del zapato?

Bueno, la estadía de Assange dentro de la embajada de Reino Unido se había convertido en una situación muy incómoda. Por supuesto fue un alivio. Los intentos del gobierno por establecer pautas de convivencia, por que Assange tomara en cuenta que ahí había funcionarios trabajando, fracasaron. Luego, estaban las distintas ocasiones en las que el señor Assange intervino en asuntos internos de otros Estados, lo que está claramente prohibido por los convenios sobre asilo diplomático. Además, el señor Assange no podía ir por ahí diciendo que los funcionarios ecuatorianos estaban al servicio de potencias extranjeras.

11 años después de que Colombia violara la soberanía de Ecuador bombardeando el campamento de Raúl Reyes, ¿cómo evalúa ese episodio?

Evidentemente se llegó a un punto de tensión que, por fortuna, se superó e incluso los países lograron entendimientos para que no se vuelvan a producir esas situaciones. Ahora hay una muy buena relación entre los presidentes Duque y Moreno. Esperamos que se mantenga a futuro porque el problema de la droga, lamentablemente, va a continuar. Ecuador siempre será vecino de Colombia y será un problema que nos compete a los dos.