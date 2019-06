La mujer de 72 años que conmovió a la Asamblea de la OEA

A sus 72 años Judith Botero habló por primera vez ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Medellín en un encuentro entre jefes de delegación y la sociedad civil.

A diferencia de otros líderes de coaliciones que se presentaron ante el organismo con la meta de tener una intervención de tan solo 3 minutos para presentar sus denuncias sobre la situación del continente, Botero jugaba, como en el fútbol, de local, porque la cumbre regresaba a su ciudad.

Desde 2008, cuando la Asamblea también tuvo lugar en la Medellín, se quedó con las ganas de intervenir ante el organismo y en 2019 no pensaba quedarse con el deseo de participar en el sistema interamericano. Entonces, la Coalición por la Paz y la Democracia la eligió como vocera del conglomerado de organizaciones para tomar la palabra ante los asistentes de la comunidad interamericana.

Con el secretario general Luis Almagro en frente, representantes de 34 de los 35 estados miembros a su alrededor y otros líderes civiles junto a ella, Botero empezó esa intervención que esperó durante once años.

Lea también: Se prenden los motores contra Maduro en la Asamblea de la OEA

“El ejecutivo y el legislativo de Colombia iniciaron una cruzada contra la Jurisdicción Especial para la Paz, faltan recursos para la implementación del acuerdo (...) El gobierno ha respondido militarizando los territorios”, dijo.

Entre sus frases, los aplausos del público parecían opacar el volumen del micrófono que hacía escuchar sus palabras, no solo en Plaza Mayor, donde es la Asamblea, sino en el resto de la región que se conectó con esta.

Botero también pidió que los embajadores de la OEA no permitan que sus ideologías estén por encima de los intereses de los estados, que se preste atención a la situación de derechos humanos del país y a lo que pasa con Nicaragua y Venezuela.

Cuando terminó y se apartó de la mesa central para buscar su puesto entre el público, poco podía avanzar porque gente que no la conocía la llamaba para felicitarla y tomarse fotos con ella. “Se hizo famosa”, le dijo una persona que se acercó a ella, una de las tantas voces que habló en la Asamblea.

El propio Almagro reconoció el papel de esta mujer y otros activistas al inicio del evento. “Ustedes son el mejor sistema de alerta temprana, son aquellos que nos sostienen cuando dan su tiempo para que el continente tenga mejores respuestas, que sea más justo y equitativo. Este es un reconocimiento a su trabajo permanente”, les indicó el secretario.

Botero explicó a EL COLOMBIANO que hablar ante la Asamblea fue un momento llenó de emoción y una meta que se había trazado desde hace once años cuando por motivos que aún no entiende, según dice, no pudo ingresar y tomar la palabra.

En este espacio en el que habló Botero el Gobierno de Colombia respondió a las preocupaciones de la sociedad civil.

En representación de Colombia estuvo la Viceministra de asuntos multilaterales, Adriana Mejía, quien afirmó que “la JEP opera con plena financiación e independencia y el gobierno no ahorrará esfuerzos por la protección de los derechos”, en respuesta a las interveciones relativas al país.