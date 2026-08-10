15 personas atrapadas tras colapso de edificio en Cali: “Mi esposa estaba en el cuarto piso y no sabemos nada de ella”

El edificio se vino abajo en segundos. Quedaron toneladas de concreto, hierros retorcidos y polvo reducidas a polo. En la mañana de este lunes, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió al suroccidente del país. El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, pero el movimiento estremeció con fuerza a Cali y otros municipios del Valle del Cauca. En cuestión de segundos, el miedo se apoderó de las calles: gritos, carreras, llamadas telefónicas fallidas y familias tratando de saber dónde estaban sus seres queridos. EL COLOMBIANO recorrió varias zonas de la ciudad, entre ellas el barrio Cuarto de Legua, cerca de la Universidad Santiago de Cali y de la Plaza de Toros, la tierra dejó una de las escenas más dramáticas de la jornada. Otras zonas afectadas se encuentran en diferentes sectores de Cali, entre ellos la calle 42 con carrera 38, el sector La Luna, la calle 44, la calle 3D con carrera 67, la calle 10 con carrera 71, la carrera 28D con calle 72, donde se ubica la Notaría 20, la Calle 9 con carrera 24, la carrera 41 con calle 7, el Motel Molino Rojo, la carrera 44 con calle 9, el Edificio Marisol, la carrera 9 con calle 53, la calle 5 con carrera 44 y la calle 5 con carrera 57. Lea también: Videos | Al menos 80 muertos en Risaralda, Valle, Chocó y Manizales: Colombia sufre uno de sus peores terremotos Una edificación residencial de entre cinco y siete pisos colapsó completamente con familias completas y dos perros que habitaban el lugar. Carlos Saavedra, uno de los evacuados en la calle 4 con carrera 58, relató los momentos trágicos que vive por cuenta de la incertidumbre de no saber sobre la suerte de sus trillizas sobrinas, dos familiares más y un perrito, atrapados entre los escombros. “Ellos eran cinco, y el perro. Pero rescataron a una de las trillizas, que está en la clínica. La que avisó fue precisamente la trilliza que está en la clínica. Ella fue la que avisó”, afirmó el hombre, en medio de la angustia que vive mientras observa los escombros en los que quedó reducido el edificio, donde 50 voluntarios continúan trabajando para removerlos y tratar de encontrar personas y animales con vida. Agregó: “Estábamos en el comedor y se cayó eso, y a mí me rescataron de primero. Yo estoy aquí con mi hija y con la familia, pero ¿qué esperanzas puede haber? Yo no creo... Dios mío bendito, no. ¡Ayudaaa, alcaldee! Necesitamos cuerpos de socorro aquí”. No se pierda: Este fue el epicentro del temblor de 7.4 que asustó esta mañana a Colombia El lugar donde hasta hace unas horas había apartamentos, habitaciones, cocinas y familias haciendo su vida cotidiana quedó convertido en una montaña de concreto, como se puede observar en la fotografía tomada por EL COLOMBIANO en el lugar de los hechos.

En el centro de la foto el señor Carlos Saavedra, quien busca a sus familiares en Cali tras el colapso del edificio donde vivían en el barrio Cuarto de Legua. Foto: Andrés Carmona - EL COLOMBIANO

Entre las placas de cemento sobresalen hierros doblados y fragmentos de lo que alguna vez fueron paredes, muebles y espacios familiares. Debajo de esa mole, según cálculos preliminares de familiares y habitantes del sector, podrían estar atrapadas entre 10 y 15 personas atrapadas. También hay preocupación por dos mascotas que permanecían en el edificio. Para Carlos, la espera tiene un rostro concreto: el de sus familiares que todavía no aparecen. Por eso no se mueve del lugar. Permanece allí, pendiente de cada sonido, de cada movimiento entre los escombros. Mira hacia la estructura derrumbada esperando poder escuchar la voz de sus familiares, el llanto de su perro o algún movimiento, cualquier señal que confirme que quienes faltan siguen vivos. No se pierda: Este fue el epicentro del temblor de 7.4 que asustó esta mañana a Colombia Alrededor del edificio, la angustia se multiplica. Familiares y vecinos se agolpan en los alrededores. Algunos remueven piedras y pequeños fragmentos de concreto con sus propias manos. Otros permanecen inmóviles, con el teléfono en la mano, esperando una llamada que les diga que alguien fue encontrado. Nadie parece dispuesto a abandonar el lugar mientras exista una posibilidad, por pequeña que sea, de encontrar a alguien con vida. La ciudad continúa tratando de ponerse de pie después del terremoto. Frente a la atención de la emergencia, la Secretaría de Salud de Cali informó, de manera preliminar, que siete sedes de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se encuentran cerradas y evacuadas. Adicionalmente, otras 25 IPS presentan posibles daños estructurales que están siendo evaluados por los equipos técnicos correspondientes. Ante esta situación, se declaró Alerta Naranja en toda la red de salud de Cali, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar la atención oportuna de los pacientes. De momento, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que 19 estructuras han colapsado en la ciudad, mientras que 27 personas han muerto en el Valle del Cauca, según confirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro. La mandataria también confirmó que el 80 % del municipio de El Cairo, en el norte del Valle del Cauca, quedó completamente destruido.

Familiares desesperados buscan a sus seres queridos en Cali

Otra de las personas que accedió a hablar con EL COLOMBIANO, mientras no sabe nada de su esposa en la capital del Valle, es Freedy Otálora. “Ella estaba en el cuarto piso cuando ocurrió el colapso”, relata el hombre que mantiene en sus brazos varios bidones de agua. No se pierda: EN VIVO | Balance del sismo en Antioquia y Medellín: autoridades alistan apoyo a otros departamentos Según cuenta, en ese momento hablaba con su hijo porque se disponía a sacar a pasear al perro, como lo hacía habitualmente a esa hora de la mañana. “Mi esposa estaba en el cuarto piso y no sabemos nada de ella. Estaba hablando con el hijo en ese momento porque iba a sacar a pasear el perro y creemos que está en alguna parte de las gradas”, contó Freddy. Ahora, donde estaba el apartamento, hay una montaña de concreto. Freddy, vecino de don Carlos Saavedra, sabe que su esposa quedó atrapada allí, pero no ha logrado establecer comunicación con ella. La única señal que mantiene viva la esperanza es el sonido de uno de los perros que permanecen bajo los escombros. “Son los únicos dos perros que hay en eso. Entonces sabemos que uno de los dos perros está ahí”, explicó. Freddy también estuvo atrapado. Cuando ocurrió el terremoto, se encontraba en otro apartamento del edificio. Tuvo que esperar a que los vecinos lo ayudaran a salir y, según relató, tuvieron que derribar puertas para poder rescatarlo. Videos | Los municipios y departamentos más afectadas por el terremoto de 7.4 en Colombia “También me quedé atrapado, hasta que los vecinos me pudieron rescatar y tumbar las puertas del apartamento para poder salir”, relató. Después de conseguir salir, regresó al lugar donde estaba su esposa. No encontró el apartamento en pie. Solo quedaron los restos de la estructura. Ella, según Freddy, iba bajando por las escaleras para sacar al perro cuando ocurrió el colapso. Ahora permanece en el lugar, pendiente de cualquier señal que pueda surgir entre los escombros. Mientras espera, también intenta ayudar a quienes se encuentran en la zona. En el momento de la entrevista llevaba agua para las personas que trabajan y permanecen alrededor de la emergencia. “Fui a traer agua, porque hace falta hidratación para la gente que está pidiendo agua”, explicó.

Pero su principal petición es otra: que lleguen los organismos de socorro. “Urgencia, con urgencia”, pidió Freddy al referirse al llamado que hace a la Alcaldía y a los equipos de emergencia. Sabe que Cali está enfrentando una emergencia de grandes proporciones, pero insiste en que en ese edificio todavía hay personas que necesitan ser rescatadas. “Yo sé que la ciudad está colapsada, pero sabemos que hay ahí más o menos unas diez, doce personas que viven en ese apartamento, si no son más”, señaló. Entre los posibles afectados, dice, hay adultos mayores y niños. Freddy habla de personas distribuidas en distintos apartamentos y menciona a tres niñas que estarían en el segundo piso. La información todavía es preliminar y, en medio del caos, los familiares intentan reconstruir quién estaba dentro del edificio al momento del colapso. Para Freddy, sin embargo, hay una certeza que permanece por encima de todas las demás: su esposa está debajo de los escombros y él no piensa irse mientras exista la posibilidad de encontrarla.

Balance nacional incluye afectaciones en infraestructura y salud

El reporte consolidado presentado durante la reunión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, con corte a las 12:30 p. m., registró de manera preliminar 111 personas fallecidas y 87 heridas en el país. Estas cifras corresponden al balance nacional y no modifican el reporte específico entregado por la Alcaldía de Manizales. En materia de infraestructura, el balance nacional contabilizó 61 edificios colapsados, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas totalmente destruidas y 18 centros de salud con afectaciones en sus plantas físicas. En cuanto a movilidad, las autoridades reportaron 18 vías nacionales averiadas. Además, se ordenó la suspensión total de las operaciones comerciales en seis aeropuertos de la región afectada debido a fallas estructurales registradas en las terminales aéreas. El Gobierno Nacional también informó que fue decretado formalmente el Estado de Desastre Nacional, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención de las personas afectadas en las zonas con mayores reportes de emergencia. De interés: ¿Qué hacer si perdió el contacto con un ser querido tras el temblor? Aquí lo ayudan a encontrar a su familiar

Sismo de magnitud 7,4 tuvo epicentro en Chocó

De acuerdo con el reporte técnico, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto de 2026. El epicentro fue ubicado en el municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el evento sísmico se encuentra entre los de mayor magnitud registrados en el país durante la última década. Hasta el mediodía se habían contabilizado más de 18 réplicas en la misma zona tectónica, con magnitudes entre 1,4 y 4,8. En Cali, las autoridades continúan con la verificación de estructuras, la atención de los daños reportados y el seguimiento a las condiciones de la red hospitalaria, mientras avanzan las labores de los organismos de emergencia. Preguntas y respuestas