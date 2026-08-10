Videos | Los municipios y departamentos más afectados por el terremoto de 7.4 en Colombia

Casi a las 8:00 de la mañana del lunes 10 de agosto, gritos de ayuda empezaron a escucharse en al menos 40 municipios de Colombia: estaba temblando. De acuerdo con las primeras informaciones del Servicio Geológico Colombiano, el evento tuvo epicentro en el departamento de Chocó, registrando una magnitud de 7.4 en la escala de Richter y una profundidad de 82 kilómetros. Con corte a mediodía, las autoridades ya reportan más de 70 muertos, 69 heridos y decenas de desaparecidos. El terremoto se llegó a sentir incluso en Venezuela, Ecuador y Perú. Entre tanto, el occidente de Colombia se llevó la peor parte. Tanto vecinos como organismos de respuesta y autoridades piden ayuda.

Chocó fue el epicentro del temblor.

Del epicentro se tienen reportes oficiales pero, según fuentes que hablaron con EL COLOMBIANO, la señal aún está débil y no se tienen reportes constantes de la zona. Sin embargo, se conocen videos de colegios y viviendas destruidas. Incluso, uno de los videos denuncia que hay personas atrapadas bajo los escombros de un edificio departamental. Entre las zonas mencionadas también se encuentran Carrasquilla y el barrio Medrano, donde se estarían presentando daños en algunas edificaciones.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, confirmó que el departamento registra las primeras afectaciones tras el fuerte movimiento: “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas”, señaló la mandataria. Minutos después, hubo una réplica de magnitud 4.6.

De acuerdo con reportes preliminares de habitantes de la zona, un edificio de cuatro pisos habría colapsado en el sector de Medrano, dejando, según estas versiones, cuatro personas atrapadas entre los escombros. La información es verificada por las autoridades y organismos de emergencia, que avanzan en las labores de evaluación y rescate. El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento sísmico a las 10:01 a. m., con una magnitud de 3,8 y una profundidad de 88 kilómetros. El epicentro fue localizado nuevamente en San José del Palmar, Chocó.

¿Cómo afectó el terremoto a Manizales?

El alcalde de Manizales informó que la ciudad enfrenta una situación crítica tras el fuerte sismo registrado este lunes y confirmó, hasta el momento, dos personas fallecidas.

Según el mandatario, más de 10 edificios se han colapsado completamente y hay un número aún indeterminado de estructuras con daños parciales. También se reportan más de 20 viviendas colapsadas, aunque advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las labores de verificación y rescate.

La emergencia ha movilizado a Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Ejército, Policía y diferentes grupos especializados de rescate, además de equipos de la Alcaldía. Las autoridades también mantienen presencia en las calles para atender las emergencias y garantizar la seguridad ante el temor de la población.

En Medellín, una de las primeras medidas fue la suspensión preventiva de la operación del Metro, mientras personal técnico inspecciona el estado de la infraestructura. La empresa informó que fueron suspendidas las líneas A y B del metro pesado, así como las líneas de metrocable H, J, K, L, M y P.

El Túnel de Oriente también cerró en ambos sentidos como medida preventiva, mientras se inspeccionó su infraestructura. Sin embargo, minutos después volvió a reestablecer el paso.

También la variante Fuemia, en la autopista al Urabá, después de Dabeiba, fue cerrada preventivamente, a partir de las 9:00 a. m., luego del movimiento sísmico. Aunque en primera instancia se planeó el cierre por una hora, advirtieron que esto podría variar.

Cali: una de las ciudades más afectadas

EL COLOMBIANO está presente en Cali cubriendo la tragedia ocasionada por el terremoto que, en la mañana de este lunes, sacudió al suroccidente del país y que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Al menos 20 edificios colapsaron en Cali. FOTO: ANDRÉS CARMONA, EL COLOMBIANO.

Uno de los sectores más afectados en Cali es el barrio Cuarto de Legua, ubicado cerca de la Universidad Santiago de Cali y la Plaza de Toros. Allí, una edificación residencial de entre cinco y siete pisos colapsó completamente. De manera preliminar, familiares y habitantes del sector estiman que entre 10 y 15 personas podrían estar atrapadas entre los escombros, además de dos mascotas que permanecían en el edificio.

Testimonios recogidos por este diario aseguran que aún buscan a sus familiares, como es el caso de Carlos Saavedra: “Ellos eran cinco personas, entre ellas unas trillizas, rescataron una con vida y se la llevaron para la clínica”.

¿Qué pasó en Pereira tras el terremoto?

El gobernador Juan Diego Patiño ha manifestado inconvenientes en varios hospitales del departamento de Risaralda e inclusive, en uno de ellos, el Hospital Santa Mónica, de Dosquebradas, requiere una planta eléctrica para seguir funcionando.