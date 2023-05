Ese giro de poder en las toldas rojas quedó expuesto con el voto a favor de los primeros tres artículos de la reforma por parte de los 4 representantes liberales miembros de esa Comisión, que pusieron los intereses del Gobierno por encima de las insistentes instrucciones de Gaviria de no respaldar la iniciativa oficialista, que volvió a calificar como “nefasta” para el sistema de salud.

Este nuevo intento de llamado al orden parece que se quedará solo en un pronunciamiento y no se vería reflejado en el Congreso, ya que este diario confirmó que mientras Gaviria trabajaba en la comunicación, sus congresistas siguieron participando todo el fin de semana de la subcomisión accidental que se creó por iniciativa del Gobierno, con el fin de organizar el articulado.

El expresidente intentó asestarle un contragolpe al Gobierno como respuesta al sorpresivo apoyo de sus congresistas a la reforma. Lo hizo el pasado fin de semana al reiterar, en un documento, que la iniciativa es dañina para el sistema de salud del país, pero este nuevo llamado de atención, que se dio justo antes del reinicio del debate previsto para este martes a las 8 a.m., tuvo poco eco entre los legisladores liberales.

Lopera no le dio trascendencia al llamado de Gaviria y, en diálogo con EL COLOMBIANO, planteó que el debate avanza positivamente. “Los coordinadores y ponentes junto con el Gobierno han estado abordando las proposiciones desde el momento en que fueron radicadas y hay un bloque de 30 artículos sin proposición listos para ser votados”.

Resulta contradictorio que mientras Gaviria imparte instrucciones de no apoyar el proyecto, sus congresistas deciden respaldarlo públicamente y le entregan sus votos. Uno de los 18 representantes en rebeldía le aseguró a este diario que el expresidente bajó los taches después de que se confirmó que no puede ordenar cómo se debe votar porque no hay una decisión de bancada.

“Hoy por hoy Gaviria está de manos cruzadas. Las amenazas que hizo de sanciones no las pudo cumplir porque el Consejo Nacional de Control Ético no tiene cómo sustentar un incumplimiento y si cita a bancada sin reunir a todos los representantes y senadores, seguro habrá un sabotaje”, dijo un representante liberal que pidió no revelar su nombre.

Así las cosas, los 18 liberales rebeldes prevén que para esta semana esté aprobado el grueso del articulado, que esperan socializar al interior de la colectividad. Y al contar con la mayoría de la bancada en la Cámara, pedirán que el partido tome una posición a favor de la reforma o de lo contrario les den libertad de apoyarla.