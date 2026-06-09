¿Quiénes harían parte del gabinete de Abelardo De la Espriella? Si gana, ya hay un nombre fijo

En medio de una campaña marcada por la polarización, Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta, respondió a las críticas sobre un eventual recorte de entidades del Estado y dio pistas sobre quiénes ocuparían cargos ministeriales en un eventual gobierno suyo. En entrevista con Caracol Radio, el candidato se refirió a varios de los temas centrales de su programa de gobierno. Entre ellos, también mencionó cambios en Ecopetrol, la defensa del fracking bajo estrictas normas ambientales y descartó impulsar una dolarización de la economía en caso de llegar a la Casa de Nariño. Uno de los puntos más contundentes de su intervención estuvo relacionado con Ecopetrol y la continuidad de su presidente y cuestionado, Ricardo Roa. De la Espriella aseguró que la prioridad será recuperar la situación financiera de la empresa y cuestionó su gestión actual. “Han llevado a la empresa más importante de Colombia a niveles nunca antes vistos, toda la corrupción que la ha permeado ha destruido sus finanzas. Roa tiene que responder, no puede quedar en la impunidad”, afirmó. El mejor conocido como “El Tigre”, también sostuvo que, en caso de llegar a la Presidencia, retirará a los “politiqueros” de la compañía para que vuelva a convertirse en “la empresa más importante del Estado”. Sobre Roa, fue aún más allá al calificarlo como un “ladrón” y aseguró que no lo quiere al frente de la petrolera “bajo ninguna circunstancia”. Incluso, señaló que “la justicia puede actuar antes” de una eventual posesión.

Los nombres que suenan para los ministerios

El abogado se adelantó y ya presentó algunos nombres que podrían integrar su eventual gabinete de gobierno. Entre ellos mencionó al senador y jefe de debate Mauricio Gómez Amín (partido Liberal). “Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional (...) Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”, afirmó el aspirante presidencial. También reveló que los encargados de coordinar el debate presidencial serán su jefe de campaña, Joaquín Gutiérrez Caballero, y su estratega político, Carlos Suárez. Además, sostuvo que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, buscará rodearse de personas con experiencia técnica y trayectoria en la administración pública para enfrentar los principales retos del país.

¿Y sobre el tema del fracking?

En materia energética, reiteró su respaldo al fracking, aunque aseguró que cualquier proyecto deberá ajustarse a las normas ambientales vigentes. “José Manuel y yo somos hombres que respetamos el Estado de Derecho. No se hará nada por fuera de la norma ambiental (...). Bajo ninguna circunstancia vamos a intervenir páramos o lugares protegidos”, indicó. Dijo que el país necesita aprovechar sus recursos para enfrentar la situación fiscal. “Es imposible pensar en cerrar el hueco fiscal y crecer si no activamos ese motor de la economía, pero de manera responsable con el medioambiente”, señaló.

¿Recortes en entidades del Estado?

Uno de los cuestionamientos a la candidatura del abogado es la versión que ha circulado sobre un eventual recorte de entidades estatales. Sin embargo, De la Espriella negó que exista una decisión tomada y atribuyó esos señalamientos a una estrategia de desprestigio. “El senador Ariel Ávila y otro grupo de personas han dicho que vamos a recortar una cantidad de entidades, pero eso no se ha decidido. Pido a los oyentes que tengan la claridad de que hay una campaña negra en contra mía y de José Manuel”, confirmó. Según explicó, cualquier decisión sobre una reestructuración dentro de entidades del Estado deberá primero pasar por medio de una revisión detallada del funcionamiento y cómo quedó tras el paso del Gobierno Petro “Necesitamos llegar al Gobierno y hacer la auditoría”, afirmó.