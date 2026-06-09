¿Quiénes harían parte del gabinete de Abelardo De la Espriella? Si gana, ya hay un nombre fijo

En medio de una campaña marcada por la polarización, Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta, respondió a las críticas sobre un eventual recorte de entidades del Estado y dio pistas sobre quiénes ocuparían cargos ministeriales en un eventual gobierno suyo.
En entrevista con Caracol Radio, el candidato se refirió a varios de los temas centrales de su programa de gobierno. Entre ellos, también mencionó cambios en Ecopetrol, la defensa del fracking bajo estrictas normas ambientales y descartó impulsar una dolarización de la economía en caso de llegar a la Casa de Nariño.
Uno de los puntos más contundentes de su intervención estuvo relacionado con Ecopetrol y la continuidad de su presidente y cuestionado, Ricardo Roa.
De la Espriella aseguró que la prioridad será recuperar la situación financiera de la empresa y cuestionó su gestión actual. “Han llevado a la empresa más importante de Colombia a niveles nunca antes vistos, toda la corrupción que la ha permeado ha destruido sus finanzas. Roa tiene que responder, no puede quedar en la impunidad”, afirmó.
El mejor conocido como “El Tigre”, también sostuvo que, en caso de llegar a la Presidencia, retirará a los “politiqueros” de la compañía para que vuelva a convertirse en “la empresa más importante del Estado”. Sobre Roa, fue aún más allá al calificarlo como un “ladrón” y aseguró que no lo quiere al frente de la petrolera “bajo ninguna circunstancia”. Incluso, señaló que “la justicia puede actuar antes” de una eventual posesión.